Zavirite u dom Zorane i Steve Simeunovića! Na slavskoj trpezi nema čega nema - Mleko od ptice i pregršt hrane, oni uče ćerku da se krsti (FOTO)

Pevačica Zorana Simeunović i njen 30 godina stariji suprug, cenjeni kompozitor Steva Simeunović, godinama važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni.

Razlika u godinama pevačici Zorani Simeunović i kompozitoru Stevi Simeunoviću nikada nije predstavljala prepreku, Njihova porodica živi mirno, posvećeno i u znak zahvalnosti Bogu, što se posebno vidi tokom velikih praznika.

Za Aranđelovdan, jedan od najpoštovanijih dana u srpskoj tradiciji, Zorana je pokazala delić domaće atmosfere, a kadrovi su osvojili mreže. Trpeza je bila toliko bogato pripremljena da je na stolu bilo što se kaže "i od ptice mleko" - slavski kolač, riba, razne vrste salata, meso, pite, krompir, sitni kolači i voće, bukvalnoe obilje svega, a svaki detalj otkrivao je ljubav i posvećenost domaćice.

Najveću pažnju ipak je privukao dirljiv trenutak kada je Zorana učila njihovu ćerku da se krsti.

Zorana i Steva su još jednom pokazali da je porodica najveće bogatstvo.

"Nosiću traumu dok sam živa"

Inače, Simeunovićeva je doživela veliku traumu kao tinejdžerka kada je silovana sa 14 godina, a i dan danas vuče posledice.

- Ja nisam jedina kojoj se to desilo. Nosiću tu traumu dok sam živa. Mada isto tako sam zahvalna Bogu što imam ljubav i što uz nju mogu da prevaziđem sve što je loše - rekla je tada pevačica i dodala:

- Ja sam tada imala nepunih 14 godina. Ti jesi dete tada, ali sa izmenjenim mišljenjem o životu. Ti preko noći odrastaš, nakon toga ti više nisi dete već odrasla osoba koja potpuno drugačije gleda na stvari i doživljava.

Autor: Nikola Žugić