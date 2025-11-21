OVO JE MAJKA LEPE MINE AMIDŽIĆ, POZNATA DOKTORKA! Grli unuka Peruna, a niko ne veruje koliko godina je napunila: Slavlje u domu voditelja (FOTO)

Mina Naumović, supruga Ognjena Amidžića čeka drugo dete sa poznatim voditeljem, a sada je podelila sliku na svom Instagram profilu i sve raznežila.

Mina Naumović, objavila je fotografiju na kojoj njena majka grli unuka Peruna, a uz nju je napisala i emotivni opis:

- Najbolja mama i baka na svetu danas slavi 66. rođendan. Sve što bih rekla malo je. Hvala ti, volim te i ponosni smo.

Mama Mine Naumović je poznata doktorka, kardiolog Zora Naumović. Bojana Lazić otkrila nam je da par čeka devojčicu, ali voditelj nije želeo da to i potvrdi.

- Ne znam ja to, to će Mina sve da objasni. Ništa ne mogu da potvrdim. Naravno ja odavno želim devojčicu, baš bih bio srećan. Još uvek nismo smislili ime - rekao nam je on.

Mina u 7. mesecu trudnoće

Inače, Mina Naumović je već u sedmom mesecu trudnoće, a porodica Amidžić uskoro će postati bogatija za još jednog člana.

Kako prenose mediji, par je odlučio da ovu vest drži u tajnosti sve do sada.

Autor: Nikola Žugić