Pink.rs na licu mesta! Kreće fešta kod Brene i Bobe, prvi stigao Viktor Živojinović u besnoj mašini (FOTO)

Danas, svi pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva proslavljaju Aranđelovdan, slava koja se nalazi nalazi se na drugom mestu po broju ljudi koji ga u našem narodu slavi kao krsnu slavu, a među njima je i pevačica Lepa Brena!

Kao što je poznato, naša muzička zvezda Lepa Brena i njen suprug, Slobodan Boba Živojinović, bivši teniser, godinama unazad sjate kompletnu estradu na proslavi Aranđelovdana, što je slučaj i večeras, te se ispred njihovog doma nalazi i naša ekipa.

Kako su prenosili mediji, s obzirom na to da će se i ove godine kao i svake, okupiti veliki broj gostiju, pozvali su u pomoć i ketering službu koja je u njihov dom donela hranu.

Sada, među prvima je u porodični dom, u svojoj besnoj mašini stigao naslednik - Viktor Živojinović! On je došao vidno raspoložen, iako se prethodnih dana latio kutlače i na svom instagram profilu je pokazao da pripremaju veliku trpezu ovih dana, a danas je podelio na svom storiju da se i on latio posla te da uvija sarme.

