Političar Čedomir Jovanović danas u svom luksuznom stanu na Novom Beogradu slavi Aranđelovdan.
Čeda Jovanović je podelio sliku iz svog doma da je sve spremno za slavu i da će je verovatno proslaviti u krugu najbližih prijatelja.
Društvo mu kao inače pravi najbolji drug Aleksandar koji je često sa njim te zajedno kuvaju, a i sada je bilo tako pošto je Čeda podelio kako je slavska trpeza spremna, a njih dvojica dočekuju goste.
Čeda je bio elegenatno obučen, a za ovu priliku odabrao je crne pantalone i belu košulju.
On je upalio sveću dok je sto sa belim tanjirima i crvenim salvetama bio spreman za serviranje. Sliku je pratila čuvena pesma Čardak od Halida Bešlića.
