CRVENE SALVETE, BELI TANJIRI I SVEĆA! Čeda Jovanović u svom luksuznom stanu na Novom Beogradu slavi Aranđelovdan: Pogledajte sa kim dočekuje goste ELEGANTNO OBUČEN

Političar Čedomir Jovanović danas u svom luksuznom stanu na Novom Beogradu slavi Aranđelovdan.

Čeda Jovanović je podelio sliku iz svog doma da je sve spremno za slavu i da će je verovatno proslaviti u krugu najbližih prijatelja.

Društvo mu kao inače pravi najbolji drug Aleksandar koji je često sa njim te zajedno kuvaju, a i sada je bilo tako pošto je Čeda podelio kako je slavska trpeza spremna, a njih dvojica dočekuju goste.

Čeda je bio elegenatno obučen, a za ovu priliku odabrao je crne pantalone i belu košulju.

On je upalio sveću dok je sto sa belim tanjirima i crvenim salvetama bio spreman za serviranje. Sliku je pratila čuvena pesma Čardak od Halida Bešlića.

