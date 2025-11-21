Stigli i Teodosići! Filipovi kumovi se pojavili na proslavi slave Lepe Brene, glumica nosi buket cveća, a košarkaš u sivoj jakni (FOTO)

Danas, svi pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva proslavljaju Aranđelovdan, a na proslavu slave u dom Lepe Brene, među prvim gostima pristigli su Miloš Teodosić i Jelisaveta Orašanin!

Kao što je poznato, naša muzička zvezda Lepa Brena i njen suprug, Slobodan Boba Živojinović, bivši teniser, godinama unazad sjate kompletnu estradu na proslavi Aranđelovdana, što je slučaj i večeras, te se ispred njihovog doma nalazi i naša ekipa.

Naime, kako je među prvima pristigao domaćin Viktor Živojinović u besnoj mašini, vredno smo čekali da vidimo ko će se prvi pojaviti od gostiju. To su bili bivši košarkaš Miloš Teodosić, koji je došao sa suprugom Jelisavetom Orašanin.

Iako se već neko vreme dosta piše i priča o njihovom odnosu, kao i o tome da su nedavno bili pred razvodom, njih dvoje su se sada pojavili zajedno i time stavili tačku na sve spekulacije. Jelisaveta je u rukama nosila elegantan buket cveća, što je, po tradiciji, lep gest pažnje domaćinima, dok je Miloš bio opušteno odeven u sivu jaknu. Inače, poznato je da su Jelisaveta i Miloš kumovi Filipa Živojinovića.

Podsetimo, svi članovi porodice Živojinović uključeni su u pripreme, što su i podelili na društvenim mrežama. Dekoracija, bogata slavska trpeza i vesela atmosfera samo su deo onoga što su domaćini pripremili za svoje goste. U domu Živojinovića vlada praznična atmosfera, a sve miriše na dobro druženje, domaću trpezu i veselje koje će, po svemu sudeći, trajati do kasno u noć.

Autor: Nikola Žugić