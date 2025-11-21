Evo ko će pevati kod Brene i Bobe na slavi! Biće veselo do kasno u noć

Kod Lepe Brene i Bobe Živojinovića, koji danas porodično slave Aranđelovdan, večeras će se okupiti mnoga poznata imena iz sveta muzike, sporta...

Oni će maksimalno uživati u iću i piću koje su domaćini s dosta pažnje pripremili. Dekoracija, bogata slavska trpeza - nema na šta nisu mislili.

U jednom momentu, takođe, i ketering je stigao na pevačicinu adresu ovim povodom, prenose mediji.

Pred okupljenima, prema daljim napisima, mikrofona će se latiti Mirjana Mirković, koja je na slavu kod Brene i Bobe stigla među prvima.

Mirjana se, inače, istakla još pre i nešto više od decenije, kao finalistkinja ondašnjih "Zvezda Granda".

Veselje će, čini se, potrajati do kasno u noć.

Autor: Nikola Žugić