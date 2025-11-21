Prekinut Cecin koncert u Sremskoj Mitrovici! Njena koleginica reagovala, publika pala u trans kad se ONA popela (VIDEO)

Naša pevačica Svetlana Ceca Ražnatović večeras održava solistički koncert u Sremskoj Mitrovici, a ovom prilikom on je prekinut zbog njene koleginic!

Svetlana Ceca Ražnatović, naša poznata pevačica, večeras održava koncert u Sremskoj Mitrovici, a kako se pojavila na bini u kožnom miniću, sakou i čizmama preko kolena, izgledala je moćno da je sve ostavila bez teksta. Publika je jednostavno odlepila i svi su vrištali i pevali zajedno sa folk divom.

Publika je zajedno sa njom pala u trans, te su tako u glas pevali sve njene najveće hitove, a nije bilo onoga ko se našao u publici, a da nije pevao.

No, međutim, njena koleginica prekinula je koncert u Sremskoj Mitrovici, te je izašla na binu i zapevala sa njom.

Reč je o Maji Berović! Ceca se posebno obradovala kada ju je videla, te je s osmehom dočekala na bini, nakon čega su zapevale pesmu "Ne računaj na mene", koje su zajedno presnimile u duetu. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

