Od ponoći mrsna, a do ponoći posna slava! Viktor Živojinović otkrio kako Brena i Boba slave slavu: Evo ko dočekuje goste

Lepa Brena i Boba Živojinović danas u svom domu na Bežanijskoj kosi slave Aranđelovdan, a goste će večeras zabavljati pevačica Mira Mirković.
Lepa Brena zajedno sa porodicom pripremila je gala trpezu, a njen sin Viktor ove godine bio je zadužen za ribu, ali i sarme.
Kako je otkrio, nije pravio posne sarme, već samo mrsne, pa će don ponoći njihova slava biti posna, a od ponoći će se služiti mrsna jela.
Na slavu je došao i kompozitor Saša Milošević Mare sa svojom 14 godina mlađom suprugom Ksenijom, Žika Jakšić, koji je bio u elegantnom odelu, zatim bivši muž Marije Mikić, Jovan Pantić, koji je došao u kaputu i sa dečjim žutim kišobranom.
Poznati bračni par Nebojša i Dragana Grnčarski takođe će večeras prisustvovati, kao i bivši političar Mlađan Dinkić.
Filip Živojinović na kapiji je dočekivao goste.
