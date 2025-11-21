Od ponoći mrsna, a do ponoći posna slava! Viktor Živojinović otkrio kako Brena i Boba slave slavu: Evo ko dočekuje goste

AKTUELNO

Lepa Brena i Boba Živojinović danas u svom domu na Bežanijskoj kosi slave Aranđelovdan, a goste će večeras zabavljati pevačica Mira Mirković.

Lepa Brena zajedno sa porodicom pripremila je gala trpezu, a njen sin Viktor ove godine bio je zadužen za ribu, ali i sarme.

Kako je otkrio, nije pravio posne sarme, već samo mrsne, pa će don ponoći njihova slava biti posna, a od ponoći će se služiti mrsna jela.

Na slavu je došao i kompozitor Saša Milošević Mare sa svojom 14 godina mlađom suprugom Ksenijom, Žika Jakšić, koji je bio u elegantnom odelu, zatim bivši muž Marije Mikić, Jovan Pantić, koji je došao u kaputu i sa dečjim žutim kišobranom.

Poznati bračni par Nebojša i Dragana Grnčarski takođe će večeras prisustvovati, kao i bivši političar Mlađan Dinkić.

Filip Živojinović na kapiji je dočekivao goste.

