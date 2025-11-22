AKTUELNO

Domaći

Bajkoviti kadrovi! Darko i Katarina spakovali kofere i pobegli na odmor: Pogledajte kako provode vreme na dalekoj Malti (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Instagram.com ||

Emotivno i porodično putovanje!

Naš folker Darko Lazić, spakovao je kofere, te je tako zajedno sa suprugom Katarinom Lazić napustio Srbiju i rešio je da ode na odmor i tako "naqpuni baterije", s obzirom na to da ga čeka mnogo posla u predstojećem periodu.

Foto: Instagram.com

Te tako, on i Katarina odabrali su za narednu destinaciju daleku Maltu, odakle i jedno, a i drugo, objavljuju bajkovite kadrove. Naime, neki od kadrova totalno su raznežili mnoge njihove pratioce, a to su kadrovi kako Darko šeta sa svojom ćerkicom držeći se za ruke.

Takođe, Darko je objavio fotografiju na kojoj se vidi kako sedi na terasi i pije kafu, a sa njim u stolici pored sedi njihova ćerkica, a u pozadini je još jedan bajkovit prizor pogleda koji imaju sa ove terase.

Autor: Nikola Žugić

#Darko Lazić

#Katarina Lazić

#Malta

#folker

#pevač

#putovanje

#supruga

#ćerka

