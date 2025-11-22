SPAKOVALA STVARI U ČETIRI KESE Mirka Vasiljević se oglasila iz lifta: Sa njom ćerka Anika, evo gde se zaputila (FOTO)

Uperila kameru i sve zabeležila!

Naša poznata glumica i veoma voljena među publikom, Mirka Vasiljević, neretko na svojim profilima na socijalnim mrežama deli trenutnke, kako iz poslovnog, tako i iz privatnog života.

Iako u poslednje vreme ne objavljuje toliko često, ona neretko podeli atmosferu u njenoj porodičnoj kući, na poslu ili pak, u slobodno vreme koje uspe da izdvoji za sebe.

Naime, sada se fotografisala u liftu, objavivši potpuni haos oko sebe, aludirajući na kese i ističući da je to samo deo stvari koje su joj potrebne za neko snimanje koje je imala tog dana, a sve vreme joj je društvo pravila njena ćerka, koja se takođe nalazi na pomenutoj fotografiji.

- Dan za snimanje i delić stvari koji je potreban - napisala je Mirka na svom instagram profilu.

Autor: pink.rs