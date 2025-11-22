AKTUELNO

SPAKOVALA STVARI U ČETIRI KESE Mirka Vasiljević se oglasila iz lifta: Sa njom ćerka Anika, evo gde se zaputila (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/vasiljevic_mirka ||

Uperila kameru i sve zabeležila!

Naša poznata glumica i veoma voljena među publikom, Mirka Vasiljević, neretko na svojim profilima na socijalnim mrežama deli trenutnke, kako iz poslovnog, tako i iz privatnog života.

Foto: Instagram.com

Iako u poslednje vreme ne objavljuje toliko često, ona neretko podeli atmosferu u njenoj porodičnoj kući, na poslu ili pak, u slobodno vreme koje uspe da izdvoji za sebe.

Naime, sada se fotografisala u liftu, objavivši potpuni haos oko sebe, aludirajući na kese i ističući da je to samo deo stvari koje su joj potrebne za neko snimanje koje je imala tog dana, a sve vreme joj je društvo pravila njena ćerka, koja se takođe nalazi na pomenutoj fotografiji.

- Dan za snimanje i delić stvari koji je potreban - napisala je Mirka na svom instagram profilu.

Foto: Instagram.com

TRANSRODNA A.K. ZAVELA HRVATSKOG FUDBALERA!

Podsetimo, transrodna starleta A.K. koja se već mesec i po dana nalazi u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu po prijavi Vujadina Savića za reketiranje i iznuđivanje, nije bila fatalna samo za srpske nego i za hrvatske fudbalere. Ono što nije pošlo za rukom mnogim lepoticama, uspelo je A.K.

- Taj fudabler iz komšiluka bio je potpuno očaran njenom pojavom i harizmom. Nije mu smetalo što je transrodna osoba, naprotiv, bio je fasciniran njenom snagom i samopouzdanjem. Upoznali su se preko društvenih mreža gde je ona i te kako bila aktivna. Malo po malo, došlo je do toga da počnu da se viđaju- priča sagovorni iz Hrvatske za Kurir.rs

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Društvene mreže/Privatna arhiva

I dalje u pritvoru

Prema zvaničnim izvorima, A.K. je uhapšena 25. septembra po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, nakon pretresa njenog stana na Vračaru. Njoj je određen pritvor od 30 dana, zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogla uništiti dokaze.

