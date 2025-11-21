Jelisaveta 'zapalila' sa slave u Poršeu! Napustila Breninu i Bobinu proslavu, pa otkrila kako joj je bilo (FOTO)

Glumica Jelisaveta Orašanin i njen suprug, košarkaš Miloš Teodosić večeras su prvi stigli na slavu Aranđelovdan kod Lepe Brene i Bobe Živojinovića na Bežanijskoj Kosi, a glumica je zatim i prva napustila njihov dom.
Jelisaveta Orašanin je iz kuće izašla sa kišobranom u ruci, a gde se tačno parkirala nije mogla da nađe odmah, međutim ubrzo je prepoznala svoj Porše u koji je sela i odvezla se u nepoznatom pravcu.
Na pitanje kako se provela, glumica je rekla kratko i jasno: "Bilo je divno".
Jelisaveta i Miloš Teodosić prvi došli na slavu kod Brene i Bobe, Filip se presvukao u elegantno odelo
Par je privukao pažnju čim su se pojavili ispred porodične kuće Živojinovića
Jelisaveta je u rukama nosila elegantan buket cveća, što je, po tradiciji, lep gest pažnje domaćinima, dok je Miloš bio opušteno odeven u sivu jaknu.
Autor: Nikola Žugić