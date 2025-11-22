AKTUELNO

Ražnatovići na jednom mestu! Ceca na ivici suza zbog poklona koji je dobila: Ovu sliku staviće nasred vile u Ljutice Bogdana (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Naša pevačica Svetlana Ceca Ražnatović sinoć je održala koncert u Sremskoj Mitrovici, a poklon koji je dobila od jedne devojke, umalo je rasplakao!

Svetlana Ceca Ražnatović, naša popularna pevačica, sinoć je održala koncert u Sremskoj Mitrovici, na kojoj je mnogo ljudi uglas sa njom pevalo njene najveće hitove.

Naime, Ceca se pojavila na bini u kožnom miniću, sakou i čizmama preko kolena, izgledajući toliko moćno da je sve ostavila bez teksta. Publika je jednostavno odlepila i svi su vrištali i pevali zajedno sa folk divom.

Foto: Pink.rs

Nakon što je završila koncert, jedna devojka, fan Cece Ražnatović, imala je poseban poklon za nju. Naime, reč je o slici koja se kači na zid, a na kojoj su fanovi spojili Ražnatoviće na jedno mesto - Anastasiju i Gudelja, Veljka i Bogdanu, sva tri Veljkova sina, kao i pokojnog Željka Ražnatovića Arkana!

Foto: Pink.rs

Ceca se umalo nije rasplakala, a kako je izgledao ovaj emotivni trenutak, pogledajte u nastavku:

Video: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#CECA RAŽNATOVIĆ

#Fan

#Poklon

#Sremska Mitrovica

#Svetlana Ceca Ražnatović

#koncert

#pevačica

