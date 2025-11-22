NIŠA SAVELJIĆ PROGOVORIO! Nakon skandala sa Divčevom ćerkom otkrio: Optužio me je da bi zataškao prošlost svoje žene

Petra Divac, usvojena ćerka bračnog para Divac, našla se pre nekoliko godina u centru skandala zbog fudbalera Niše Saveljića, koji joj je navodno slao poruke. Nekada veliki prijatelji, bivši košarkaš i bivši fudbaler, navodno su se žestoko posvađali tada zbog toga, pa je došlo do okršaja u restoranu koji je u vlasništvu Dejana Bodiroge na Vračaru.

Navodno, ćerka NBA zvezde požalila se ocu da joj njegov prijatelj šalje poruke preko Instagrama i da joj se nabacuje, pa se Divac zato sukobio sa Saveljićem.

Nišu smo tada pozvali da iznese svoju stranu priče, što je on odbio. Ali pre nekoliko dana je gostovao u podkastu "Only in America With Mina" i ispričao šta se desilo 2022. godine.

- Zar vi mislite da neko nekog uznemirava i da na to čeka dve godine, ili godinu i po? Neko bi zvao i rekao: "Niša, o čemu se radi ovde?" Znaju da ništa nije bilo od toga. To je bila sjajna prilika da oni operu ružnu prošlost njegove supruge. Da preko mojih leđa naprave da sam joj se ja udvarao... Oni znaju da to nema nikakve veze. Samo zato što je usvojena ćerka prijatelja, pa da se izvuče iz konteksta da sam se udvarao - započeo je Niša.

On je istakao da poruke nisu bile ljubavnog karaktera.

- Kontekst da drugarici mog sina ne šaljem poruke... Naravno da nije trebalo da šaljem poruke. Ali pošto je ona drugarica mog sina Nikole, koliko su puta komentarisali slike i nekada se družili u Los Anđelesu... U današnjem životu da vi nekoga uznemiravate, da ne nabrajam.... To je tako dato u medije, da se moje poruke izvlače iz konteksta. Zašto se čekalo dve godine? Nikakva loša namera nije bila. Da je Divac mene udario, to je laž. On je mene izgurao da ne bi bila ispala frka. Na tome se sve završilo. Pogotovo da je ćerka dala izjavu u medije kako je doživela šok kad je mene videla, to je apsurd. Ja neću da kopam po tuđim ranama. Znamo što se toj familiji desilo i kako i šta je bilo i na kom mostu i tako dalje. Hteli su preko mog imena i prezimena i uspeli su na nekom nivou. Svesno nisam hteo da ih tužim, niti da demantujem, svi su mi rekli "zašto nisi". Svesno nisam hteo, imao sam važnije stvari - rekao je on.

Petra se tada u jeku skandala oglasila i rekla šta se dešavalo, te prosledila prepiske sa Saveljićem.

- Iskreno ne bih voleo da znaju. Baš mi je glupo. Ja ovako iskusan sam se postideo. Prvi put u životu da osetim energiju kod nekog tako mlađeg. Izvini - pisao je nekadašnji fudbaler.

Ona je odgovorila u svom maniru:

- Eee, ne, u gužvi sam, pa nije telefon uz mene - odgovorila je Petra na jednu poruku.

Saveljić nije odustajao:

- U Sakramentu sam. Javi se - bio je uporan Saveljić.

Petrina poruka je bila jasna:

- Ovako samo hoću da vam kažem da sam razmišljala dugo o ovoj situaciji. Bila sam u šoku kad smo razmenili onaj telefonski poziv i da sam se u trenutku loše osećala i da sam bila nesnađena da vam odgovorim drugačije ili kažem da nije u redu. Kako je prošlo malo vremena, skupila sam hrabrost da vam kažem da nije u redu što ste pomišljali na to, a kamoli da ste hteli i da to ostvarite. Ne znam kako biste se vi osećali u situaciji da se ovo dešava vašoj ćerki. Molim vas nemojte više da mi pišete - napisala je ona.

Petra se potom oglasila za medije da je Saveljić nastavio da joj piše, kako joj je to bilo mučno i traumatično, te da je potražila pomoć psihologa. Kasnije je sve ispričala roditeljima, a tvrdila je kako je dobila izvinjenje od Nišinog sina zbog situacije koja se desila.

Autor: N.B.