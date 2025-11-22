Naša pevačica nakon 20 godina saznala ko joj je otac: Odrasla sa majkom, on imao drugu porodicu,a evo u kakvim su odnosima danas

Ana Sević danas uživa u toplini porodičnog života i brižnom odrastanju svoje troje dece, kojima pruža puno ljubavi i pažnje. Ipak, malo ko zna da pevačica u detinjstvu nije imala očinsku figuru.

Naime, Ana je odrasla samo uz majku Danijelu, a dugo vreme nije znala ko joj je otac. svog oca, Vidana iz Užica, upoznala je tek kada je postala odrasla devojka, u periodu dok je učestvovala u muzičkom takmičenju . Susret s njim, kako je kasnije otkrila u intervjuima, bio je emotivan i pomalo težak, ali je doprineo tome da konačno oseća povezanost koju joj je u detinjstvu nedostajala.

Ana često ističe koliko joj je sada važno da svojoj deci pruži sigurnost i ljubav koja joj je nekada falila, i kako želi da oni nikada ne osete prazninu koju je ona sama osećala u detinjstvu.

- Ana i njen otac Vidan se dvadeset godina nisu ni poznavali, niti su imali ikakav kontakt. Njena majka je kao mlada za trudnela s Vidanom i još dok je Ana bila beba, njih dve su se preselile u prestonicu. Pričalo se da je to dete Vidanova, ali niko ništa nije mogao da potvrdi, jer je to bila samo usputna veza i vremenom se sve zataškalo. Danijelu su mnogi krivili što će joj dete rasti bez oca, zato je ona odlučila da se brže-bolje udalji od svega. Otpočela je novi život u Beogradu i uskoro se udala - pričao je svojevremeno izvor blizak porodici Ane Sević.

Danas, otac i kći imaju odnos kao da su oduvek bili zajedno. Ana se druži i sa svojom polusestrom Majom, koju je Vidan dobio u braku s drugom ženom.

- Ana i Maja veoma liče. Na prvi pogled se vidi da su sestre. Komšije su i ranije isticale koliko su jedna drugoj nalik, ista je to krv. Njih dve su u odličnim odnosima, baš su bliske i svakodnevno se čuju otkriva izvor.

Naime, voditeljka i pevačica Ana Sević danas je uspešna na oba polja, a malo ko zna da je pre ovog radila kancelarijski posao. Naime, ona je nekoliko godina bila u jednoj firmi, međutim, kako tvrdi, tu je bila nesrećna uprkos dobroj plati.

- Volim da sama pogrešim ili da sama izaberem taj pravi put. Kada sam krenula da pratim svoje snove i ono što volim shvatila sam to, kada sam napustila posao koji sam radila pet godina, kancelarijski posao gde sam vodila firmu, plačući sam išla na posao, imala sam fantastičnu platu, ja sam bila nesrećna do srži - rekla je jednom prilikom Ana, pa je dodala:

- Krišom sam otišla na audiciju, krišom na časove pevanja kod Aleksandre Radović da niko nije znao i samo sam rekla ja ću se baviti pevanjem i od tog trenutka sam srećna. Radim ono što volim i bitno je da budem sami sa sobom u dogovoru - dodala je tada Sevićka.

Ana danas uživa u brako sa Danijelom Nedeljkovićem, ali se trudi da u javnosti ne otkriva previše detalja iz svog privatnog života, te nastoji da intimu zadrži za sebe, što često i ističe u intervjuima.

Autor: N.B.