POGINULA ĆERKA ČUVENOG VODITELJA! Tragično nastradala u udesu u Crnoj Gori

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Tragedija je pogodila porodicu Krnić iz Tuzi. U saobraćajnoj nesreći koja se kasno sinoć dogodila na putu ka Tuzima život je izgubila Sara Krnić, prenosi portal Dan.

Sara je bila ćerka Edina Krnića, crnogorskog putopisca, autora i producenta dokumentarne putopisne emisije „Oko sveta sa Edinom Krnićem“, koja se od septembra 2022. godine emituje na nacionalnoj televiziji RTCG.

Foto: Društvene mreže/privatna arhiva/Edin Krnić

- Sa neizmjernom tugom i slomljenim srcem opraštam se od svoje voljene kćerke, Sare, koja je u svojoj 29 godini života tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći.

Tvoj odlazak je prekinuo sve ono što si tek počinjala da živiš. Tvoja dobrota, tvoje smijehom ispunjene riječi i tvoja tišina koja je uvijek donosila mir — sve to ostaje u meni, kao najdragocjeniji dio moga života.

Niko nikada neće moći popuniti prazninu koju si ostavila. Ipak, nastavićeš da živiš u svakom mom koraku, u svakoj misli, u svakom dahu koji udahnem

Hvala ti za svaku radost koju si unijela u naš dom, za svaku nježnu riječ, za svaku brigu koju si nosila u sebi. Hvala ti što si bila baš takva — blaga, iskrena i čista.

Počivaj u miru, moje dijete.

Zauvijek ćeš ostati moja Sara — svjetlost koja se ne gasi - Napisao je neutešni Edin.

Autor: N.B.

#Saobraćajna nesreća

#Smrt

#Tuga

#voditelj

#ćerka

