BIO SAM PEDESET MINUTA TEHNIČKI MRTAV: Dragan J. Vučićević otkrio nepoznate detalje iz svog života! Život mu visio o koncu!

Otkrio detalje!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', gosti autorke i voditeljke Sanje Marinković su bili, istagnuta filmska glumica Iva Štrljić, kralj obrva Branko Babić, voditeljka Dea Đurđević, urednik i vlasnik Informera Dragan J. Vučićević i ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

Glavni i odgovorni urednik Informera, Dragan J. Vučićević osvrnuo se na trenutak kad mu je život visio o koncu.

- Prošle godine, 12. aprila, bio sam pedeset minuta tehnički mrtav. Imao sam operaciju na otvorenom srcu. Srce mi je bilo isključeno, sve je bilo isključeno, hladili su me na dvadeset stepeni i kompjuterski držali samo mozak živim, dok su mi menjali aortu. Od života je sve to. Nakon toga, dobio sam drugu šansu u životu. Međutim, moraš da živiš ono što si. Godine su samo broj, teba živeti po svojim pravilima.

