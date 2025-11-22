Bogata trpeza, sveća i kolač, a na zidovima ikone: Danica Crnogorčević proslavila Aranđelovdan i podelila trenutke iz doma

Danica Crnogorčević je u braku sa sveštenikom Ivanom Crnogorčevićem, sa kojim ima četvoro dece.

Ona je podelila trenutak iz njihovog doma i pokazala kako slave krsnu slavu Aranđelovdan.

Na stolu je bila bogata trpeza, a na zidovima su svuda ikone.

Danica je pozirala u zagrljaju svog supruga Ivana i osmeh nije skidala.

Nedavno je saznato gde Danica i njen suprug žive u Podgorici.

- Ovo je bilo crkveno zemljište i izgrađena je velelepna zgrada. Reč je o centru grada gde kvadrat ide i preko tri hiljade evra što je jaka cena za Podgoricu. Zgrada ima svoj privatni parking i ušuškana je. Često je gledam sa decom i suprugom. Baš su divna porodica. Ona je uvek raspoložena. Vidi se da deca rastu okružena ljubavlju - rekla nam je tada jedna starija gospođa koja jako poštuje kako Danicu, tako i njenog supruga sveštenika.

- Danica je divna kao i njen suprug. Ovde je blizu crkva gde oni redovno idu. Nedeljna liturgija je kod njih obavezna. Ovde u zgradi žive i pojedina sveštena lica, pa se obilaze. Druže se divno i to je lepo videti. Kao da su porodica u celoj zgradi - rekla je jedna od komšinica Danice Crnogorčević.

- Tu je naše poznato izletište. Vidimo ih vikendom da prošetaju. S Danicom se često fotografišu kada dođe do crkve. Ljudi je vole. Ima tu blagu narav i uvek je nasmejana - kaže jedan gospodin.

Autor: N.B.