Thea iz Beograda osvojila Bosanca: Prepoznao njen talenat, a Jelena joj dala savet zlata vredan (VIDEO)

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".

Thea Rahel iz Beograda je naredna takmičarka koja se predastavila žiriju. Ona je pevala pesmu "Vlak" od Zane, a glas je dobila od Dragana Stojkovića Bosanca.

Nakon toga je pevala pesmu od Tajči "Hajde da ludujemo" ali nije imala glasova sem Bosanca.

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija:

- Ovo je možda jedna od najiteresantnijih saradnji - rekao je Ognjen.

- Ja bih rekao jednu stvar, u njoj postoji neka dinatna energija koja izborom pesama nije mogla da pokaže šta sve može. Sada neka puste pesmu da zaplešeš - rekao je Bosanac a takmičaka je zaigrala.

- Ti je znaš sigurno - rekla je Zorica.

- Ovo je sabotaža - rekao je Desingerica.

- Atraktivna si, svaka ti čast, samo bolje pesme ti trebaju - rekla je Jelena.

Autor: N.B.