Najlepši pokon koji je dobio: Rasta ne krije sreću zbog rođendana, njena čestitka ga dovela do suza (FOTO)

Reper Stefan Đurić Rasta danas proslavlja rođendan, a iako će ga provesti radno, slobodno vreme je odlučio da provede sa ćerkom Tarom koju ima iz braka sa Anom Nikolić.

Rasta danas puni 36 godina, a dok je napravio nekoliko kadrova kako proslavlja rođendan uz piće, niko nije ostao ravnodušan na ono što mu je Tara priredila.

Devojčica mu je nacrtala crtež kao rođendansku čestitku.

"Srećan rođendan, neka si mi živ i zdrav još beskonačno godina", pisalo je na crtežu sa balonima i rođendanskom tortom koji je naslovljen "Za tatu".

- Ovo mi je najlepši poklon, hvala ti puno - rekao je Rasta, dok je Tara imala širok osmeh na licu zbog ponosa što je uspela da obraduje tatu.

Ana je priznala da je sa Rastom bila velika ljubav.

- Rasta je duhovit, šarmantan. To je bila ljubav velika. Završila se kako se završila. Sad smo stvarno u dobrim odnosima. Od početka sam znala da ćemo verovatno da se razvedemo. Poročni smo oboje, rokenrol i dete ne ide zajedno. Nije mi se dopao zajednički život, mi smo se sporazumno razveli - rekla je Ana u podkastu Bokija 13.

- Zajedno brinemo o Tari, naravno. Naša ćerka ide u školu u Sopotu. Ide autobusom, koji je vozi do škole. Budim je u šest ujutru, spremim je, obučem je. Inače, da kažem, Tara je pravljena iz ljubavi. Ostala sam brzo trudna. Moram da kažem, Rasta ima fine ljude oko sebe, u porodici, svi su fini, samo je on posrnuo! Nema šanse da se pomirimo ikad, gde, ja ga gledam kao brata, nikako - navela je pevačica

Autor: N.B.