Pevač otkrio kako je bilo na slavi kod Živojinovića: Brena na čelu, pogledajte atmosferu u vili na Bežaniji (VIDEO)

Porodica Živojinović juče je u vili na Bežanijskoj kosi proslavila krsnu slavu Aranđelovdan, a slavlje su uveličali brojni prijatelji i ličnosti iz javnog života.

Među zvanicama se našao i Nikola Rokvić, koji je na društvenim mrežama podelio delić atmosfere sa slavlja.

Posebno ga je dirnula izvedba Lepe Brene, koja je sedela na čelu stola i izvodila svoj hit "Kazni ga Bože". Odmah pored nje bila je i Aleksandra Prijović, koja se nedavno porodila.

- Bekiii - napisao je on u opisu snimka.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Atmosfera je bila sjajna, a u jednom trenutku Lepa Brena je zapevala sa Boškom Nikolićem pesmu "Čik pogodi". Bakšiš je samo leteo, dok je on u rukama držao novčanice od stotina evra, u snimku ispod možete videti kako je to izgledalo.

Podsetimo, na slavu kod Brene i Bobe došlo je dosta poznatih ličnosti među kojima su Žika Jakšić, Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić, Bane Obradović, bivši muž Marije Mikić - Jovan Pantić, bivši političar Mlađan Dinkić, Nebojša Grnčarski sa suprugom, ali i mnogi drugi.

Godinama unazad Živojinovići proslavljaju krsnu slavu okupjajući porodicu i prijatelje na proslavi gde goste zabavljaju pevači. U skladu sa povodom, oni danima unazad pripremaju bogatu slavsku trpezu, a kako smo se uverili i sinoć, ove godine su angažovali i ketering službu.

Autor: Nikola Žugić