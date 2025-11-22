AKTUELNO

PRVA SLAVA SA NOVIM ZETOM! Suzana Mančić obeležila Aranđelovdan sa porodicom, objavila fotku: Gori sveća ispod ikona, na stolu i pogača

Suzana Mančić ima dupli razlog da okupi porodicu u svom domu. Nakon što je juče obeležila krsnu slavu Aranđelovdan, danas proslavlja rođendan pa je to dodatan razlog da druženje.

Suzana Mančić objavila je fotografiju na kojoj pozira sa ćerkama Teodorom i Natalijom, a tu je i njen zet i Teodorin muž Miroslav Talijan.

- Skromno, ali sa mnogo ljubavi i radosti, u krugu porodice proslavili smo moju devojačku slavu Aranđelovdan. Setili se svih koji su tu Krsnu slavu prenosili s kolena na koleno. Vječna im pamjat. Amin - napisala je Suzana u opisu fotografije.

Kako se može videti, jedan kutak njenog doma je pun ikona na zidu, upaljena slavska sveća, a tu je i slavski kolač koji je porodica presekla tokom ručka.

Inače, voditeljka danas puni 69. godina.

