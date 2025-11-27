ZASTAKLJENI BAZEN NA KROVU I POGLED NA CEO BEOGRAD! Poznati estradni par ima jednu od najluksuznijih kuća u gradu: Pevač pokazao kako se KUPA I UŽIVA PUNIM PLUĆIMA (FOTO)

Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus imaju dvoje dece, a kuća u kojoj žive važi za jednu od najluksznijih u Beogradu.

Naš pevač Ljuba Perućica je sada na svom profilu na Instagramu pokazao kako provodi petak veče.

On se kupao u svom bazenu koji se nalazi na vrhu krova i taj deo kuće je ceo zastakljen, a pogled puca na ceo Beograd. Ovakav ambijent san je mnogih, a pevač po svemu sudeći živi život punim plućima.

Inače, Ljubina supruga, Katarina, objavila je i ranije na svom profilu na Instagramu video sa bazena koji imaju u svojoj kući na vrhu krova.

"Kuća" - napisala je Katarina, a onda je usnimila romatičnu atmosferu.

"Prisustvovao sam porođaju"

Podsetimo, Ljuba i Katarina su nedavno dobili ćerku Katju. Kako je tada objavljivao na društvenim mrežama, sve vreme je bodrio u sobi, a onda i sa njom otišao u porođajnu salu da prisustvuje tom činu.

- Bogu hvala i beba i mama su zdrave, 10/10. Bio sam na porođaju, a i posle porođaja sam išao da budemo svo troje zajedno. Sada sam došao da se napijem kao čovek. Ne postoje reči koje mogu da objasne trenutak kada ti na svet dođe nešto što je samo tvoje i niko ne može da ti oduzme. Imao sam neverovatnu želju da imam ćerku. Sada imam i sina i ćerku i ne mogu ništa više od Boga da tražim - rekao je on nakon rođenja ćerke, pa dodao:

Ime smo odredili prvog dana. Za devojčicu smo oduvek znali da želimo da bude Katja i tako je i ostalo.

Autor: Nikola Žugić