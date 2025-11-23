Hit scena kod Borjana! Snežana podelila snimak koji je nasmejao sve, pa priznala: Kada me pitaju zašto te toliko voli (FOTO)

Supruga fudbalera Milana Borjan, Snežana Borjan, podelila je na društvenim mrežama situaciju iz porodičnog doma, koja je mnoge nasmejala!

Snežana Borjan (43), supruga golmana Milana Borjana, podelila je na socijalnim mrežama video snimak na kom se vidi njen suprug. Naime, Milan je prišao šerpi punoj sarmi, te se oduševio kada je video kako se krčkaju i kako ih njegova supruga sprema, te je tako Borjan prišao sinu, pa su zajedno đuskali od sreće zbog toga što će jesti sarme.

- Kada me pitaju zašto te toliko voli - napisala je Snežana na svom instagram profilu.

PRE TRI MESECA IM OBILI KUĆU

Pre tri meseca, na društvenoj mreži instagram, na svom profilu, Snežana je otkrila da je njihova porodična kuća obijena. Kako je rekla, provalnici su tom prilikom odneli snimač video-nadzora.

Snežana je na Instagramu podelila poruku zahvalnosti svima koji su joj pružili podršku nakon što je vest dospela u javnost.

– Hvala na porukama podrške, sve je u redu. Policija vrši istragu, najbitnije je da smo svi živi i zdravi. Šaljem vam puno lepe i pozitivne energije – napisala je ona, naglasivši da joj je najvažnija sigurnost porodice.

Vila u Zemunu, u kojoj Snežana i Milan Borjan žive sa porodicom, procenjuje se na milionske iznose. Par je u vezi od 2015. godine, a u svojim ranijim intervjuima Snežana je govorila o tome kako su zajednički gradili život iz skromnijih početaka.

Autor: Nikola Žugić