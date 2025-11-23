AKTUELNO

Domaći

Plaćam kredit i dan-danas: Naša pevačica otvoreno o stambenom pitanju: Nisam u ekipi koja ima novca!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Naša pevačica Maja Nikolić, poznata je u narodu kao javna ličnost koja nema dlake na jeziku, te je tako sada progovorila o finansijskoj situaciji!

Maja Nikolić ne krije svoju finansijsku situaciju, a otvorila i kako trenutno stoji na emotivnom planu. Kako je rekla, iako je toliko godina na estradi ne može da se pohvali novčanikom kao njene kolege.

pročitajte još

Maja Nikolić otkrila da je jedan od najvećih Cecinih hitova pisan za nju: Odlazila sam kod Marine Tucaković svakog dana, a onda...

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je otvoreno govorila o svom životu, a onda je otkrila da živi u stanu koji zvanično nije još njen.

- Ne spadam u ekipu koja ima novca, plaćam svoj stan na kredit i dan danas. I odgajam dva sina bez alimentacije i ponosna sam - istakla je Maja, te je naglasila da se životnom filozofijom punom ponosa vodi sve ovo vreme:

pročitajte još

Miljana ili Maja Nikolić?! Goca Tržan morala da bira, evo o čemu je reč

- Nikada nisam imala sponzora i ponosna sam. Volim da radim i vredna sam. Lakše mi je, ono što platim znam da mi niko neće tražiti protivuslugu.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Za sam kraj intervjua za medije, ona je progovorila i o svom emotivnom statusu i priznala da li trenutno ima partnera.

- Ja sam već skoro tri i po godine sama, ali sam emotivno i ispunjena i zadovoljna, jer imam platonsku ljubav – rekla je Maja za Grand.

pročitajte još

U Beču je najveće srpsko groblje velikana: Maja Nikolić ne odustaje od Evrovizije, ove godine puca na pobedu, isprozivala Princa kao nikad: Bio je 58.

Autor: Nikola Žugić

#Finansije

#Maja Nikolić

#finansijski status

#kredit

#ljubavni status

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Da li znate šta je to istinska sreća ili ste je izgubili u tuđim očekivanjima?! Moćna poruka osvanula na Gocinom koncertu, ona pred prepunu MTS Dvoran

Domaći

Ako te novinari ne venčavaju, onda te i ne razvode: Sanja Maletić podržala Teu u odluci da se UDA TAJNO, pa progovorila o svom iskustvu!

Domaći

Sanja Vučić nakon raskida sa biznismenom progovorila o izboru partnera: Nisam imala iskustva šta...

Domaći

Ja sam esteta, volim lepe ljude: Marina Visković nikad iskrenije progovorila o novom dečku, evo da li je on onaj o kom je SANJALA!

Domaći

Naša pevačica operisala rak kože: Čim sam čula dijagnozu, moj svet je počeo da se ruši

Domaći

Naša pevačica doživela saobraćajku: Auto morala da joj odveze šlep služba, isplivale fotke sa lica mesta (FOTO)