Plaćam kredit i dan-danas: Naša pevačica otvoreno o stambenom pitanju: Nisam u ekipi koja ima novca!

Naša pevačica Maja Nikolić, poznata je u narodu kao javna ličnost koja nema dlake na jeziku, te je tako sada progovorila o finansijskoj situaciji!

Maja Nikolić ne krije svoju finansijsku situaciju, a otvorila i kako trenutno stoji na emotivnom planu. Kako je rekla, iako je toliko godina na estradi ne može da se pohvali novčanikom kao njene kolege.

Ona je otvoreno govorila o svom životu, a onda je otkrila da živi u stanu koji zvanično nije još njen.

- Ne spadam u ekipu koja ima novca, plaćam svoj stan na kredit i dan danas. I odgajam dva sina bez alimentacije i ponosna sam - istakla je Maja, te je naglasila da se životnom filozofijom punom ponosa vodi sve ovo vreme:

- Nikada nisam imala sponzora i ponosna sam. Volim da radim i vredna sam. Lakše mi je, ono što platim znam da mi niko neće tražiti protivuslugu.

Za sam kraj intervjua za medije, ona je progovorila i o svom emotivnom statusu i priznala da li trenutno ima partnera.

- Ja sam već skoro tri i po godine sama, ali sam emotivno i ispunjena i zadovoljna, jer imam platonsku ljubav – rekla je Maja za Grand.

Autor: Nikola Žugić