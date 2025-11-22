AKTUELNO

Danas se ženi srpski teniser! Evo ko je prelepa Tamara! Viktor Troicki sa ženom na slavlju, tu je i Filip Krajinović - Na svakom stolu posebna poruka (FOTO)

Srpski teniser Laslo Đere i njegova izabranica, zanosna brineta Tamara Pavićević danas prave svadbu.

Njih dvoje, Laslo Đere i njegova izabranica, će se zavetovati na večnu ljubav, a na mrežama su isplivale prve fotografije sa ceremonije.

Foto: Instagram.com

Naime, Aleksandra Troicki i Viktor Troicki prisustvuju svadbi, a društvo im pravi i Filip Krajinović.

Oni su na mrežama podelili slike iz sale na kojima vidimo prelepo dekorisane stolove, sa upaljenim svećama, a na svakom stolu stoji poruka za goste na kojima piše sledeće:

Foto: Instagram.com

Iz Bare i Sente, iz masline i kakaa, iz srca i duše za vas.

Ko je Tamara Pavićević?

Tamara je ćerka Mihaila Pavićevića, trenera Mornara i bivšeg stratega Crvene zvezde.

Navodno su se upoznali preko društvenih mreža, a odlazak na kafu je doveo i do početka ljubavi koja će biti krunisana brakom.

Foto: Instagram.com

