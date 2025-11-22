AKTUELNO

Domaći

Bolest je bila jača: Umrla Aleksandra Hrib

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Instagram.com ||

Aleksandra Hrib, talentovana DJ iz Pančeva, preminula je u 31. godini nakon višegodišnje borbe sa teškom bolešću. Tužna vest potresla je domaću muzičku scenu.

Ovu tužnu vest oglasila je Instagram stranica The Clubber, koja je saopštila:

- Tužna vest potresla je domaću scenu. Preminula je Aleksandra Hrib, DJ iz Pančeva koja je poslednjih godina vodila hrabru borbu protiv teške bolesti. Imala je samo 31 godinu.

Aleksandraje bila poznata po svom energičnom duhu, iskrenom osmehu iljubavi prema muzici. Tokom protekle tri godine borila se sa kancerom, a njeni prijatelji, umetnicii šira zajednica više puta su se organizovali kako bi joj pomogli u prikupljanju sredstava za lečenje.

Uprkos ogromnoj volji, snazi i podršci koju je dobijala od svih, Aleksandra je izgubila svoju bitku. Njeni prijatelji i kolege pamtiće je po autentičnoj energiiza DJ pulta, po inspiraciji koju je širila, ali i po neverovatnoj istrajnosti i veri u život - stoji u objavi.

Celo Pančevo je bilo uz Aleksandru, celo Pančevo je volelo Aleksandru.

Autor: Nikola Žugić

#Aleksandra Hrib

#DJ

#Pančevo

#umrla Aleksandra Hrib

POVEZANE VESTI

Društvo

'Jeco, borila si se ko lavica, ali je bolest bila jača': Jelena iz Užica izgubila bitku sa opakom bolešću

Domaći

Ćerka Merime Njegomir emotivna na ovaj dan! Prisetila se majke i objavila potresnu poruku: U meni živiš... (FOTO)

Domaći

Šta se desilo s imovinom Usnije Redžepove? Bila je kraljica romske muzike, a umrla je zaboravljena

Ostali sportovi

PREMINULA LEGENDARNA JUGOSLOVENSKA KOŠARKAŠICA: Bila je vicešampion sveta, čuvena Razija Mujanović se oprostila teškim rečima

Domaći

Kada je Saša umro, Halid je izustio samo jedno: Suzana slomljena od tuge zbog smrti pevača, otkrila šta mu nikada neće zaboraviti

Domaći

SEDI RAJKO PORED MENE: Otac Marije Šerifović je pre šest meseci je bio u centru pažnje, pucao od ponosa: A Verica mu tada odmah prišla