Odakle joj pravo?! Marina Visković novi spot snimila u crkvi, na mrežama je razapeli, a sada se oglasio njen tim

Marina Visković nije ni slutila da će spot za njenu novu pesmu "Sporedna uloga" izazvati tako veliku pažnju. Nakon scena hapšenja koje su se komentarisale prethodnih dana, na društvenim mrežama pojavile su se informacije da je ekranizacija numere bila u jednoj katoličkoj crkvi.

Na mreži X nekoliko korisnika postavilo je pitanje: "Odakle joj pravo da snima spot u crkvi", pa se povela rasprava oko toga da li je trebalo da se na svetom mestu ekranizuje njena nova numera ili ne.

Marina se nije oglasila tim povodom, budući da nije odgovarala na pozive novinara. S druge strane, reditelj spota Filip Nadaski bio je spreman da odgovori na pitanja.

- Spot je sniman u napuštenoj katoličkoj crkvi u Putincima, uz urednu dozvolu ljudi koji upravljaju tim objektom. Proces je jednostavan: objasni se ideja, pošalje se zahtev i, ako je sve u redu, dobija se termin za snimanje - rekao nam je on i otkrio kako je došao na ideju da spot za "Sporednu ulogu" snima u crkvi.

- Crkvu sam odabrao zbog njenog izgleda i specifične atmosfere koja je bila idealna za vizuelni pravac koji sam želeo. Cilj je bio da spot ima filmski karakter, sa dozom drame koja odgovara energiji pesme.

Na pitanje da li se iznajmljivanje crkve naplaćuje, rekao je:

- Korišćenje ovakvog prostora naplaćuje se u zavisnosti od trajanja snimanja i tipa projekta.

Autor: D. T.