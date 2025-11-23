AKTUELNO

Domaći

Ima tri diplome i izgleda kao avion: Ova zanosna brineta je 20 godina mlađa žena Borisa Bekera (FOTO)

Izvor: blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Legendarni nemački teniser Boris Beker (57) dobio je peto dete. On i njegova supruga Lilijan de Karvaljo Monteiro dobili su ćerku, a srećnu vest otkrio je na Instagramu.

Inače, Boris i Lilijan žive u Milanu, a ovo je njihovo prvo zajedničko dete. Par se venčao u septembru prošle godine, tokom raskošnog trodnevnog slavlja u Portofinu, na kom je prisustvovalo oko 150 zvanica.

Foto: Instagram.com

Boris Beker na mrežama neretko objavi fotografiju sa lepšom polovinom, a komentari na račun prelepe i prezgodne brinete ne prestaju da se nižu.

Njih dvoje često putuju zajedno, a on ne krije koliko je poseban što takvu ženu ima pored sebe.

Inače, Lilijan je visoko obrazovana, poseduje tri diplome, uključujući magistere iz afričkih studija iz londonske Škole afričkih i orijentalnih studija.

Foto: Instagram.com

Inače, Boris Beker trgovao je plac na Fruškoj Gori, tik pored onoga koji ima Novak Đoković.

Đokovićeva oaza mira nalazi se između Iriga i Rume, a od prvog većeg mesta udaljena je pola sata kolima. Upravo na tom potezu nekadašnji teniser želi da izgradi svoj mali raj. Na tu ideju je došao kada mu je Đoković pokazao fotografije njegove kuće, ali i okoline koja je okružuje. Bekeru su se dopali priroda, jezero, kao i to što pogled "puca" na planinu. Borisu se naročito svidela ideja da mu Đokovići budu prve komšije.

pročitajte još

EVO KAKO IZGLEDA PRIVATNI AVION ĐORĐA ĐOKOVIĆA! Saška se hvali luksuzom, a evo šta još poseduju: Pričaju da živim od njegove slave... (FOTO)

Cene zemljišta na ovim lokacijama su, podsetimo, skočile od trenutka kad je naš teniser stavio kamen temeljac na svom placu.

Autor: D. T.

#Boris Beker

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

OVO JE ŽENA KOJA JE BORISA BEKERA SPASILA ZATVORA: Ćerka ministra, mlađa je 23 godine, ima 3 diplome, a on grca u dugovima

Domaći

ADAM I ANĐELA ADAKTAR ČEKAJU PETO DETE?! Nedavno dobili devojčicu, a sad sve zbunili objavom: JOŠ JEDNA BEBA, BRAVO!

Ostali sportovi

Boris Beker u 56. oženio 23 GODINE MLAĐU, kumovali mu sinovi! Mlada je promenila 3 VENČANICE, a evo šta je bilo na meniju za GALA ZVANICE

Ostali sportovi

OGLASIO SE BORIS BEKER! Nemac je imao posebnu poruku za Gorana Ivaniševića, a spomenuo je i Novaka Đokovića!

Ostali sportovi

BEKER OTKRIO KAKO MU JE DILER KOKAINA SPASAO ŽIVOT! Pozvao me je u svoju zatvorsku ćeliju, ljudi su mu se sklanjali sa puta!

Ostali sportovi

Beker se pojavio prvi put u javnosti nakon venčanja! Odbio je da priča o braku, a evo kako se ponašao prema 22 godine mlađoj supruzi