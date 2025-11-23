Ima tri diplome i izgleda kao avion: Ova zanosna brineta je 20 godina mlađa žena Borisa Bekera (FOTO)

Legendarni nemački teniser Boris Beker (57) dobio je peto dete. On i njegova supruga Lilijan de Karvaljo Monteiro dobili su ćerku, a srećnu vest otkrio je na Instagramu.

Inače, Boris i Lilijan žive u Milanu, a ovo je njihovo prvo zajedničko dete. Par se venčao u septembru prošle godine, tokom raskošnog trodnevnog slavlja u Portofinu, na kom je prisustvovalo oko 150 zvanica.

Boris Beker na mrežama neretko objavi fotografiju sa lepšom polovinom, a komentari na račun prelepe i prezgodne brinete ne prestaju da se nižu.

Njih dvoje često putuju zajedno, a on ne krije koliko je poseban što takvu ženu ima pored sebe.

Inače, Lilijan je visoko obrazovana, poseduje tri diplome, uključujući magistere iz afričkih studija iz londonske Škole afričkih i orijentalnih studija.

Inače, Boris Beker trgovao je plac na Fruškoj Gori, tik pored onoga koji ima Novak Đoković.

Đokovićeva oaza mira nalazi se između Iriga i Rume, a od prvog većeg mesta udaljena je pola sata kolima. Upravo na tom potezu nekadašnji teniser želi da izgradi svoj mali raj. Na tu ideju je došao kada mu je Đoković pokazao fotografije njegove kuće, ali i okoline koja je okružuje. Bekeru su se dopali priroda, jezero, kao i to što pogled "puca" na planinu. Borisu se naročito svidela ideja da mu Đokovići budu prve komšije.

Cene zemljišta na ovim lokacijama su, podsetimo, skočile od trenutka kad je naš teniser stavio kamen temeljac na svom placu.

Autor: D. T.