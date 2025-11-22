Emotivni kadrovi na venčanju poznatog tenisera! Mlada blista u venčanici, otac je vodi pod ruku: Žena Viktora Troickog sve objavila (FOTO)

AKTUELNO

Srpski teniser Laslo Đere danas se ženi lepom Tamarom, a žena Viktora Troickog, Aleksandra, objavila je na svom profilu na Instagramu najemotivniji trenutak sa venčanja.

Zanosna brineta Tamara Pavićević blistala je u ekstravagantnoj beloj venčanici, koja je gore bila cela od čipke, dok je na glavi nosila dugački beli veo.

Tamaru je otac pod ruku vodio do mladoženje, a onda su se otac i ćerka snažno i dugo grlili.

"Najemotivniji trenutak, tata i ćerka" - napisala je Aleksandra Troicki na svom profilu na Instagramu, koja inače prisustvuje venčanju sa svojim suprugom.

Ko je Tamara Pavićević?

Tamara je ćerka Mihaila Pavićevića, trenera Mornara i bivšeg stratega Crvene zvezde. Navodno su se upoznali preko društvenih mreža, a odlazak na kafu je doveo i do početka ljubavi koja će biti krunisana brakom.

