Žena Ognjena Amidžića podelila staru sliku iz lične karte: Ovako je nekada izgledala lepa Mina (FOTO)

Pokazala i zapušila usta zlim jezicima!

Supruga Ognjena Amidžića, Mina Naumović Amidžić, otkako se pojavila na javnoj sceni intrigira javnost. Mina je prepoznatljiva po atraktivnom izgledu, a za sebe tvrdi da je prirodna lepotica koja nije imala nijednu korekciju na licu.

Mina je jako aktivna na Instagramu gde je sada objavila staru fotografiju iz lične karte. Ona je pokazala kako je nekada izgledala.

Inače, Mina se suočavala sa negativnim komentarima, a iako na mrežama često spekulišu o njenim estetskim intervencijama ona tvrdi da na sebi ništa nije radila. Čak je i Ognjen jednom prilikom istakao da njegova supruga nikada nije uvećavala usne.

- Verovali ili ne, 100 % prirodna. Ni 1% gmo, fileri i plastika. Pošto čitam koješta, a ne volim nepravdu - rekao je jednom prilikom Ognjen, a kako su ga neki pitali da li je uvećavala usta, on je odgovorio:

U osmom mesecu trudnoće

Inače, Mina je u osmom mesecu trudnoće i nedavno je na Instagramu pokazala kako izgleda u drugom stanju. Ognjen i ona su se upoznali kada se zaposlila kao deo tima emisije "Amidži šou" o čemu je voditelj govorio.

- Bio sam joj šef, mada kod nas je to malo drugačije. Ja sam to rekao i ranije, nikada nisam sreo ženu koja izgleda kao ona, to ne možeš da ne registruješ. Posle se to sve više razvijalo. Između nas je to sve počelo da se razvija kad sam ja već bio u procesu razvoda. Ne znam da li je neko od ekipe znao, bar nisu pokazivali da znaju. Sećam se da su svi bili prijatno iznenađeni i da im je bilo drago - rekao je Ognjen koji priznaje da je u prošlosti bio neveran.- Jeste, desilo mi se da prevarim partnerku. Jesam. Ali, nikada nisam imao paralelnu vezu. Desila se neka prevara, na kratko. Ako imaš paralelnu vezu to zapravo znači da je prvoj vezi došao kraj. Koji život treba da živiš da bi imao paralelne veze? Moraš da imaš dva mozga, duplo da razmišljaš, da pamtiš šta si kojoj rekao - rekao je voditelj kroz smeh tada za "Informer".

