Što ostavi mene jadnoga sirotana: Ana Bekuta slomljena na pomenu Milutinu Mrkonjiću: Na groblje došla sa Ivicom Dačićem (FOTO)

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pink.rs ||

Navršavaju se četiri godine od kada je preminuo Milutin Mrkonjić, nekadašnji ministar za infrastrukturu i saobraćaj, a njegovi najbliži su se danas okupili na Novom groblju kako bi mu odali počast.

​Kao i prethodnih godina, Ana Bekuta, Mrkonjićeva dugogodišnja partnerka, stigla je u društvu prijatelja i saborca, Ivice Dačića, ministra unutrašnjih poslova. Oni su položili cveće i upalili sveće na njegovom grobu.

Ivica Dačić se emotivnim rečima oglasio i na svom Instagramu, posvećujući dirljivu poruku svom prijatelju:

- Milutin Mrkonjić, legenda koja živi. Bio si nam otac, učitelj, drug... Četiri godine bez tebe, a ljubav i sećanje je sve jače i jače... - napisao je Dačić.

Ana Bekuta je podelila ove fotografije na Instagramu, a onda je stavila i pesmu od Bekija Bekića: "Čubura". Deo pesme glasi: "Viđate li moju majku, što na nebu živi sama. Pitajte je što ostavi mene jadnog sirotana"

Ana je inače teško podnela smrt majke, koja je umrla nakon Milutina. Pevačica Ana Bekuta bila je u dugogodišnjoj vezi sa političarem Milutinom Mrkonjićem koji je preminuo 27. novembra 2021. godine.

