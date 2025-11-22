Operisana Doris Dragović! Mesecima se mučila: To je valjalo rešiti!

Poznata pevačica Doris Dragović suočila se sa zdravstvenim problemom, o čemu je odlučila da otvoreno priča u javnosti.

Doris Dragović je, naime, nedavno imala operaciju katarakte. Ona je time konačno rešila tegobe sa slabijim vidom koje su je pratile poslednjih meseci.

- O, da. Vidim ja sad sve što se događa. Da, da. Pa ta mrena je ipak bila nešto što je valjalo valjda rešiti, a kako ja u doktora imam poverenje, onda neka on odluči šta treba - rekla je sad Doris za "InMagazin".

Koje je njeno ime i prezime?

Doris dugo godina osvaja srca publike, a da pritom i danas mnogi ne znaju da je njeno ime zapravo Dorotea. Doris joj je bio samo nadimak koji je kasnije postao i umetničko ime pevačice koja je svojim glasom razbijala sve barijere.

Već dugi niz godina ona se ni ne preziva Dragović već Budimir i to od kada se udala za vaterpolistu Maria Budimira, 1990. godine.

