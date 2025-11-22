AKTUELNO

Zagrebačka arena krcata! Mile Kitić priredio totalni haos, publika u transu (VIDEO)

Legenda folk muzike Mile Kitić, ne prestaje da obara rekorde. Sada je na red došla zagrebačka arena, koju je popunio do poslednjeg mesta.

U Zagrebu je počeo koncert godine — Arena je bila rasprodata do poslednjeg mesta, a atmosfera je od samog početka nagoveštavala da Mile sprema koncert za pamćenje.

Foto: promo

Publika svih generacija, od tinejdžera do starih fanova Južnog vetra, došla je da čuje čoveka, čiji hitovi traju već četiri decenije.

Sa prvim taktovima pesme „Kraljica trotorara“ publika je eksplodirala, a Mile je od prvog minuta pokazao zašto važi za jednog od najtraženijih i najenergičnijih izvođača našeg regiona.

Video: promo

Arena je “pucala po šavovima”, a svaki sledeći hit samo je podizao temperaturu.

Pravi haos je nastao nakon prvih taktova pesme “Plava ciganko”, čak je i zaigrao na bini.

Video: promo

Autor: pink.rs

#Mile Kitić

#Zagrebačka Arena

