Brena i Boba na meti osuda zbog mrsne hrane na Aranđelovdan: Sin Viktor otkrio o čemu je reč

Izvor: Kurir, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Društvene mreže su u petak bile prepune fotografija poznatih koji su tog dana proslavljali praznik i krsnu slavu Svetog arhangela Mihaila, u narodu poznatiju kao Aranđelovdan.

Kao što je već godinama slučaj, najviše poznatih ličnosti bilo je na slavi kod Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića, koje su došle u njenu porodičnu kuću na Bežanijskoj kosi.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Ipak, na dan praznika Brenin sin Viktor Živojinović je na Instagramu objavio nekoliko fotografija sa pripreme slave, na kojima se videlo da će na meniju biti i mrsne sarme. Ove fotografije izazvale su buru na društvenim mrežama jer je Aranđelovdan ove godine pao u petak, što znači da se meso ne jede i da je na slavskoj trpezi trebalo da se nađe isključivo posna hrana.

Foto: Instagram.com

Mnogi su nakon ovih fotografija negativno komentarisali izbor hrane i napali Živojinoviće.

Foto: Instagram.com

Inače, pred vilom Živojinovića u jednom trenutku se pojavio i Viktor, koji je objasnio zašto su se na posnoj slavi našle i mrsne sarme.

- Danas je posna slava. Biće i posno i mrsno. Posle 12 će biti mrsno ili sutradan, za drugi dan - rekao je Viktor.

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

