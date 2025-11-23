Brena i Boba na meti osuda zbog mrsne hrane na Aranđelovdan: Sin Viktor otkrio o čemu je reč

Društvene mreže su u petak bile prepune fotografija poznatih koji su tog dana proslavljali praznik i krsnu slavu Svetog arhangela Mihaila, u narodu poznatiju kao Aranđelovdan.

Kao što je već godinama slučaj, najviše poznatih ličnosti bilo je na slavi kod Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića, koje su došle u njenu porodičnu kuću na Bežanijskoj kosi.

Ipak, na dan praznika Brenin sin Viktor Živojinović je na Instagramu objavio nekoliko fotografija sa pripreme slave, na kojima se videlo da će na meniju biti i mrsne sarme. Ove fotografije izazvale su buru na društvenim mrežama jer je Aranđelovdan ove godine pao u petak, što znači da se meso ne jede i da je na slavskoj trpezi trebalo da se nađe isključivo posna hrana.

Mnogi su nakon ovih fotografija negativno komentarisali izbor hrane i napali Živojinoviće.

Inače, pred vilom Živojinovića u jednom trenutku se pojavio i Viktor, koji je objasnio zašto su se na posnoj slavi našle i mrsne sarme.

- Danas je posna slava. Biće i posno i mrsno. Posle 12 će biti mrsno ili sutradan, za drugi dan - rekao je Viktor.

Autor: N.B.