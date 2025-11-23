Ostavila Igora Kojića pred venčanje, pa se udala za fudbalera: Naša glumica ne krije koliko je srećna u braku, a o jednoj njenoj slici SVI PRIČAJU (FOTO)

Glumica Teodora Bjelica podelila je na društvenim mrežama fotke sa mužem, hrvatskim fudbalerom Karlom Muharom, ali i svoje izdanje sa "ubitačnim" dekolteom.

Teodoru i Karla vidimo zagrljene i nasmejane, te je jasno da se vole kao prvog dana. Njeno crno, dekoltirano izdanje pokrenulo je lavinu poruka.

Teodori, koju često nazivaju našom najzgodnijom glumicom, poručivali su ispod fotke: "Lepota", "vau, objasnila", "goriš" itd.

Inače, Teodora Bjelica, ćerka Gordane Bjelice, udala se u martu prošle godine za mlađeg fudbalera iz Hrvatske Karla Muhara.

Teodora je tada blistala u beloj venčanici sa spuštenim bretelama.

Podsetimo, Igor Kojić, sin folkera Dragana Kojića Kebe, bio je u vezi sa Teodorom Bjelicom, a oni su raskinuli tik pred zakazano venčanje, o čemu se naširoko pričalo.

Oni tada o razlozima rastanka nisu želeli da govore javno, ali, kako su tvrdili domaći mediji, glumica i bivši fudbaler bili su sušta suprotnost i imali su potpuno drugačija interesovanja.

- Igoru nije svejedno, žao mu je zbog Teodorine odluke, nije to očekivao jer su zakazivali venčanje. Zbog nje se odselio iz porodične kuće, a sada se pakuje i vraća kod roditelja. Kada je saopštio Kebi da svadbe neće biti i da je Teodora sa njim raskinula, on je prvo bio u šoku i mislio da se Igor šali. Kada je shvatio da nije šala, rekao mu je da je bolje da se to sada desilo, nego da je opet, kao sa Severinom, pravio svadbu, a onda nakon nekoliko meseci da dođe do razvoda. Keba i Olja od početka nisu podržavali tu vezu, jer se njima nije svidelo što se glumica skida bez problema zbog uloge. Međutim, videli su da se Igor zaljubio i ćutali su, šta će, podržavali su ga i kada je rekao da će da se ženi. Sada deluje da su srećni što je na vreme došlo do raskida i što svadbe neće biti. Rekli su Igoru da ode negde na more, a onda i da ode u Ameriku kod sestre da se resetuje od svega - rekao je tada izvor za "Kurir".



Autor: N.B.