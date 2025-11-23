Dobar mi je ovaj mali: Naša pevačica odlepila za mlađim, kolega je prozvao: Ti na snimanje, on u školu

Sandra Afrika objavila je prepisku sa članom tima i otkrila da se trenutno baškari na jahti sa mlađim muškarcem.

Naime, iako se čini da Sandra Afrika sprema nove pesme i spotove, u međuvremenu na jahti uživa sa mlađim, zbog čega ju je član tipa isprozivao.

- Ponekad samo treba pročitati poruku PR-a i okrenuti glavu - istakla je Afrika, te objavila i prepisku u kojoj se navodi, a vidi se da boravi na jahti.

- Kako mi je dobar ovaj mali. Srce moje, kad bi znao - napisala je Sandra, na šta joj je saradnik odgovorio:

- Taman da mu pevaš na maturi. Ti kreneš na snimanje, a on u školu. Fokusiraj se na spot Afrika, posle traži pile - poručio je pevačicin saradnik.

Inače, Sandra Afrika u poslednje vreme često objavljuje sadržaj na mrežama u društvu Tiktokera Ognjena Stanojevića Đunta, te su mnogi pomislili da su njih dvoje u vezi.

Autor: N.B.