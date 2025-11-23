AKTUELNO

Domaći

Dobar mi je ovaj mali: Naša pevačica odlepila za mlađim, kolega je prozvao: Ti na snimanje, on u školu

Izvor: Blic, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Sandra Afrika objavila je prepisku sa članom tima i otkrila da se trenutno baškari na jahti sa mlađim muškarcem.

Naime, iako se čini da Sandra Afrika sprema nove pesme i spotove, u međuvremenu na jahti uživa sa mlađim, zbog čega ju je član tipa isprozivao.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ponekad samo treba pročitati poruku PR-a i okrenuti glavu - istakla je Afrika, te objavila i prepisku u kojoj se navodi, a vidi se da boravi na jahti.

- Kako mi je dobar ovaj mali. Srce moje, kad bi znao - napisala je Sandra, na šta joj je saradnik odgovorio:

- Taman da mu pevaš na maturi. Ti kreneš na snimanje, a on u školu. Fokusiraj se na spot Afrika, posle traži pile - poručio je pevačicin saradnik.

Foto: Instagram.com

Inače, Sandra Afrika u poslednje vreme često objavljuje sadržaj na mrežama u društvu Tiktokera Ognjena Stanojevića Đunta, te su mnogi pomislili da su njih dvoje u vezi.

Autor: N.B.

#Ljubav

#Sandra Afrika

#dečko

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Naša pevačica u vezi sa mlađim muškarcem pa najavila svadbu: Svi pričaju da su raskinuli, a ona ga više ni ne pominje

Lepota i Moda

U 57. je snimila intimnu scenu s 29 godina mlađim kolegom i doživela orgazam: Nikol je sagorela od uzbuđenja i prekinula snimanje

Domaći

ZATEKLA SAM JE GOLU U STANU, ON MI JE ZAMERIO ŠTO SAM JAVNO REKLA: Poznata pevačica raskrinkala koleginicu, reč je o plavoj bombi koju svi znate... (F

Domaći

DRUGARICA MI JE SPAVALA S DEČKOM: Sandra Afrika progovorila o vezi sa Vladimirom Volkovim, prvi put iznela ove ŠOK detalje!

Domaći

Volkov mi je zamerio što sam... Sandra Afrika otkrila da li se pomirila s bivšim fudbalerom nakon što ju je prevario s koleginicom

Domaći

SVI ZABORAVILI DA JE NAŠA POZNATA PEVAČICA DOBILA AVION NA POKLON: Kad je priznala ko joj je kupio letelicu, svi zanemeli