Evo kako danas izgleda Maja Odžaklijevska: Posle više od decenije pojavila se na privatnom slavlju, a jedna stvar je sve OSTAVILA BEZ TEKSTA (VIDEO)

Čuvena pop pevačica Maja Odžaklijevska, koja je obeležila muzičku scenu devedesetih i početkom dvehiljaditih, pojavila se na jednoj privatnoj proslavi gde je izvela nekoliko svojih hitova. Snimci koji su dospeli na društvene mreže odmah su privukli pažnju, a komentari nisu prestajali da se nižu.

Ono što je mnoge iznenadilo jeste njen izgled, Naime, Maja odavno više nema svoju prepoznatljivu, vatreno riđu kosu, po kojoj je decenijama bila zaštitni znak. Umesto toga, pevačica danas ponosno nosi sivu, osedelu kosu vezanu u punđu ali jedna stvar ostala je ista.

Publika je u komentarima isticala da peva identično kao pre dvadeset godina, sa istom emocijom i snagom, što je samo dodatno oduševilo prisutne.

Maja se retko pojavljuje u javnosti, ali je ovim nastupom još jednom pokazala da je i dalje jedna od najprepoznatljivijih vokala domaće pop scene.

Pevačica Maja Odžaklijevska prestala je da peva i gotovo se potpuno povukla sa javne scene. Maja se posvetila porodici, naročito unuku Luki kojem je pre deset godina dijagnostifikovan autizam.

