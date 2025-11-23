SNIMAK UNUKA SINIŠE MIHAJLOVIĆA RASPLAKAO SVET! Nikada ga nije upoznao a na pitanje GDE JE DEDA, uradio ovo (VIDEO)

Ćerka legendarnog Siniše Mihajlovića, Virdžinija, podelila je na Instagramu emotivan snimak svog jednogodišnjeg sina Leonea Siniše, koji je još jednom podsetio javnost koliko je slavni fudbaler i trener i dalje prisutan u srcima svoje porodice.

Na video-zapisu, mali Leone koji ponosno nosi dedino ime, odgovara na pitanje „Gde je deda?“ na način koji je raznežio hiljade ljudi.

Umesto da se zbuni, dečak se nasmeši, ustane, priđe komodi i prstićem pokaže na dedinu fotografiju, kao da ga prepoznaje i oseća njegovu blizinu.

Virdžinija je uz snimak podelila niz emotivnih reakcija pratilaca, a komentari su preplavili objavu, ceo snimak pogledajte OVDE!

Podsetimo, Siniša Mihajlović preminuo je u decembru 2022. godine, posle duge i hrabre borbe sa leukemijom.

Autor: N.B.