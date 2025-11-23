AKTUELNO

Domaći

SNIMAK UNUKA SINIŠE MIHAJLOVIĆA RASPLAKAO SVET! Nikada ga nije upoznao a na pitanje GDE JE DEDA, uradio ovo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TikTok.com ||

Ćerka legendarnog Siniše Mihajlovića, Virdžinija, podelila je na Instagramu emotivan snimak svog jednogodišnjeg sina Leonea Siniše, koji je još jednom podsetio javnost koliko je slavni fudbaler i trener i dalje prisutan u srcima svoje porodice.

Na video-zapisu, mali Leone koji ponosno nosi dedino ime, odgovara na pitanje „Gde je deda?“ na način koji je raznežio hiljade ljudi.

Foto: TikTok.com

Umesto da se zbuni, dečak se nasmeši, ustane, priđe komodi i prstićem pokaže na dedinu fotografiju, kao da ga prepoznaje i oseća njegovu blizinu.

Foto: TikTok.com

Virdžinija je uz snimak podelila niz emotivnih reakcija pratilaca, a komentari su preplavili objavu, ceo snimak pogledajte OVDE!

Podsetimo, Siniša Mihajlović preminuo je u decembru 2022. godine, posle duge i hrabre borbe sa leukemijom.

Autor: N.B.

#Siniša Mihajlović

#Svet

#Unuk

#snimak

POVEZANE VESTI

Fudbal

SLIKE KOJE ĆE SLOMITI SVAKOG! Ćerka i unuka Siniše Mihajlovića stigle u Novi Sad: Zbog ovoga plače čitava Srbija (FOTO)

Domaći

IME DOBIO PO POKOJNOM DEDI! Mihina ćerka rodila sina

Domaći

Izgubile brdo para! Propao biznis žene i ćerki Siniše Mihajlovića, na firmu posle tri godine stavile KATANAC

Domaći

Jedan od njihovih poslednjih zajedničkih trenutaka: Ćerka Siniše Mihajlovića objavila sliku koja kida dušu (FOTO)

Domaći

Ostalo je još deset dana do porođaja: Ćerka Siniše Mihajlovića objavila fotku sa ultrazvuka

Domaći

VATRENO IZDANJE UDOVICE SINIŠE MIHAJLOVIĆA! Arijana (53) na snegu u čipkanoj majici: Dekolte u prvom planu, izgleda kao avion posle pet porođaja (FOTO