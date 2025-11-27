Bivšeg sam naterala da radi za mene: Naša pevačica iskreno o karijeri i greškama u poslu i privatno

Maja Marijana posavetovala je sve mlađe koleginice da partnere ne postavljaju na pozicije menadžera, kao i da se ona na kraju zbog svega i te kako pokajala.

Naime, Maja je jednom prilikom objasnila šta je tačno doživela.

- Što se tiče privatnog i poslovnog ja sam to iznivelisala tako - nikako. Moj bivši muž mi je bio menadžer, ja sam ga napravila menadžerom, imala sam i privatnu i poslovnu varijantu u jednoj, a to je pogrešno. Šta god da se desi na jednom polju utiče na drugo a to ne treba. Menadžeri ne trebaju da budu muževi ili momci, tačka, tu dolazi do sukoba interesa - objasnila je Maja jednom prilikom za medije, te je sve upozorila da ne idu njenim stopama.

Podsetimo, Maja Marijana nedavno je govorila o neprijatnom iskustvu sa jedne svadbe na kojoj je pevala.

- Nikada neću zaboraviti jednu svadbu. To je bilo davno, pre 29 ili 30 godina. Pevalo je više poznatih pevača tri dana bez prestanka i na kraju nas niko nije platio. Bakšiš?! Kakav bakšiš?! Gomila ružnih stvari se tu izdešavala, honorar nismo ni dobili, tri dana smo pevali za džabe. Mlada i mladoženja su pobegli iz sela, preko neke njive valjda. Svi smo ostali bez honorara, muzičari i pevači, desetoro ili dvanaestoro nas - ispričala je Maja za Hype u emisiji "Pretres", ali nije želela da otkriva imena kolega koji su sa njom nasatupali tad.

Tu pakao nije stao.

- Naopak neki narod u tom selu, u Srbiji je, ali neću da kažem koje je... Mene je i konobar pod tom šatrom polio vrelom kafom. Imala sam utisak kao da je namerno izvrnuo tacnu s kafom sve po meni. Ono me peče, ja mu kažem: "Šta radiš to?", ništa mi nije odgovorio. Bio je i neki matori deda isto tu pod šatrom i gde god ja sednem, on stane i gurne me...

Autor: N.B.