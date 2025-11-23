OVU PESMU SVOG OCA NIKADA NEĆE PEVATI: Sandra Rešić nikad iskrenija o Ninu Rešiću pa otkrila da li je spremna za AMERIČKU TURNEJU

Reporter i voditelj Nemanja Vujičić uključio se uživo u Premijeru Vikend specijal sa pevačicom Sandrom Rešić.

Na samom startu razgovora Sandra je otkrila da da ide na Američku turneju.

- Idem u Ameriku, i iskreno volela bih da upoznam Trampa, i da vidim tu njegovu balsku salu, mada bih upoznala i njegovog sina - rekla je Sandra pa je dodala:

- Pevam Novu godinu u Čikagu i idem na turneju i iskreno jedva čekam.

Sandra se prisetila poslednjeg susreta sa Džejom Ramadanovskog:

- Bilo je to godinu dana pred njegovu smrt, ovde ne našem Dorćolu pevali smo i on mi je tada dao savet da ne pevam previše visoko - rekla je Sandra i otkrila koju očevu pesmu nikada nije pevala:

- Ima " U mom selu žito već je rodilo" ta pesma nema veze sa mnom, ali jednostavno me previše podseća na njega, mnogo mi je tužna pesma i nikada je nisam pevala, niti ću. Moram da kažem da bih mu postavila mnoga pitanja da je živ, zaniam me da li je stvarno bio sa Vesnom Zmijanac, ona je tada bila prava seks bomba.

Nemanju je zanimalo da li će Sandra da se uda:

- Iskreno volela bih da imam partnera, da imam brak, da rodim dete, ali ne treba mi svadba i taj papri - rekla je Sandra pa je otkrila da ona peva samo romska veselja:

- Ja pevam romska veselja, tamo ljudi čašćavaju, a pored toga daju nakit, satove, ogrlice - rekla je Sandra.

Autor: N.B.