Kada čujem udala se za... Olja Karleuša o uspeh, porodici i nastupima, evo šta ju je najviše šokiralo zadnjih dana

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Reporterka Katarina Rogojević se uključila u Premijeru vikend specijal sa pevačicom Oljom Karleušom.

Na samom startu razgovora Olja je govorila o svom sinu:

- Hvala Bogu više ne učim, nema domaćih. Sada imam više vremena, iako mi je to čudno, ali ne žalim se. - rekla je Olja pa je dodala:

- Čula sam da govore da mi najbolje ide matematika, ali to nije tačno, jeste kod mene skockano sve. Malo je degute što ljudi pričaju o nekretninama, šta ko ima, kada čujem ono udala se za čoveka koji ima sve, a mi odrasli zajedno.

Foto: TV Pink Printscreen

Olja je otkrila kako se provodi na nastupuima:

- Ja najviše volim kada zapevam spontano, nije mi to bitno, ja zapevam kada želim i kada mi ljudi nakon toga kažu da je sve dobro i da uživaju u mojim pesmama i energiji. - rekla je Olja pa je otkrila kako je reagovala kada je čula duet Bajage i Devita:

- Slušali smo Pavle i ja i ja sam rekla "Šta će ovo Bajagi" a Pavle meni kaže "Šta će ovo Devitu", to je sada sukob generacija, ali eto sve je moguće.

Foto: TV Pink Printscreen

Olja je progovorila o ceni nastupa kako svojih i svojih kolega:

- Ja svoju cenu nisam menjala, ali ne žalim se, imam nastupe, to oni koji su dizali cenu zbog trenutne popularnosti neka se plaše.

Autor: N.B.

#Karijera

#Olja Karleuša

#Porodica

#pevačica

