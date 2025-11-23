STIŽU RODE! Naša odbojkašica i Luka Vildoza čekaju bebu, otkriveno kojeg pola je beba (FOTO)

Poznati sportski par, košarkaš Luka Vildoza i odbojkašica Milica Tasić, obradovali su fanove radosnom vestom.

Naime, kako je Milica objavila na društvenoj mreži Instagram, ona i Luka uskoro postaju roditelji.

Prelepa odbojkašica je objavila niz slika sa suprugom a u opisu napisala sledeće:

- Mama i tata jedva čekaju da te upoznaju - napisali su uz fotografiju kojom su potvrdili da će njihova porodica uskoro biti bogatija za jednog dečaka.

Luka Vildoza je Milicu upoznao 2022. godine dok je nosio dres Crvene zvezde. Njih dvoje su se venčali posle nešto više od dve godine veze.

Autor: N.B.