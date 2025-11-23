Darko Lazić peva na lažnim svadbama! Za 70 evra uživaju u hrani, piću i muzici, narod u neverici

U Srbiji je počeo da vlada krajnje bizaran trend, ugostitelji organizuju lažne svadbe, a na jednoj od njih će nastupati i poznati pevač Darko Lazić, koji važi za pevača koji na svadbama zarađuje ozbiljan bakšiš.

Naime, trend organizovanja lažnih svadbi sve je popularniji u Srbiji, a ugostitelji nude mogućnost da se provedete kao na pravom svadbenom veselju.

Na jednom takvom slavlju 28. decembra, kako je navedeno u oglasu, pevati i Darko Lazić koji će uveseliti lažne mladence, lažne kumove, ali i sve gosti koji budu prisustvovali.

Na lažnoj svadbi se obavezno plaća ulaz i cena je 70 evra, sve je all inclusive. To znači da ćete za ovaj novac dobiti hranu, piće, i ugođaj kao da ste na pravoj svadbi.

Upravo ovaj oglas je objavljen na mreži "X" uz komentar: "Jel narod toliko očajan i nema prijatelja, pa mora da ide na lažne svadbe?".

Ubrzo su usledili podeljeni komentari korisnika društvenih mreža. Jednima se ovaj koncept dopada, dok su druži zaprepašćeni.

Inače, trend organizovanja lažnih svadbi je najpre počeo da se praktikuje u Novom Sadu, a jedna je već održana 1. juna.

- Koliko puta si čuo, niko ne više ne zovem na svadbe, prošla je naša generacija? Voleo bih da se obučem elegantno, da se provedem, ali gde? E, pa reci 'da'! Mi ti donosimo svadbu, pravu pravcatu. Biramo mladence, kumove, imamo muziku, ples, romantiku, sve. A ono što je najluđe, niko se stvarno ne udaje ni ženi, pisalo je u tom oglasu.

