PINK.RS PAPARACO: Uhvatili smo Teodoru Džehverović na aerodromu u OVOM izdanju, a njen stajlnig izazvao je veliku pažnju prolaznika!

PAPARACO: Uhvatili smo Teodoru Džehverović na aerodromu u OVOM izdanju, a njen stajlnig izazvao je veliku pažnju prolaznika!

Ona važi za jednu od najlepših žena na našoj javnoj sceni!

Teodora Džehverović jedna je od najtraženijih pevačica mlađe generacije, te tako nastupa po mnogim svetskim metropolama.

Veoma često putuje, te se često može videti na aerodnomu, dok putuje na svoje nastupe.

Reporter portala Pink.rs zabeležio je trenutak dok je Tedora vukla kofere, nakon povratka sa nastupa, a njena odevna kombinacija, skrenula je pažnju mnogih.

Pevačica je na sebi imala sivu, široku jaknu i crne naočare, koje su gotovo prekrile njeno lice bez trunke šminke.

S obzirom na to da je imala široki osmeh na licu, može se reći da je zadovoljna nakon upešnog nastupa.

