TO JE DEO MENE: Marina Visković o novim projektima i pesmama, otkrila kakve planove ima u za narednu godinu

Voditeljka Bojana Lazić ugostila je u svom studiju u Premijeri vikend specijalu pevačicu Marinu Visković.

Na samom početku razgovora Marina je otkrila sve o novoj pesmi "Sporedna uloga" koju je snimila:

- Čim sam je čula znala sam da je to moja pesma i da je to deo mene. Srećna sam što sam je snimila i drago mi je da mi ljudi veruju. - rekla je Marina i dodala:

- Veoma sam zahvalna svojoj publici, iako više žena imam na svojim nastupima, jer me one razumeju i veoma mi je drago zbog toga.

- Moram da kažem da sam veoma kreativna ovih dana, moj tim i ja radimo vredno i spremni smo da napravimo pravi bum. Do Nove godine že izaći još jedna pesma, a ta pesma je deo mene kao i pesma "Deo mene" a ovo je nastavak te pesme, to je brža pesma i radimo na novom spotu i na novoj pesmu - rekla je Marina i dodala:

- Imam velike planove za narednu godinu, a tu je i moj prvi solistički koncert, iskreno par ljudi mi je dalo ideju da to uradim i spremna sam na taj način da se zahvalim mojoj publici.

Marina je otkrila da je mnogo zabavnija privatno:

- Ja volim spontane stvari, spontana druženja, volim sve spontano: Volela bih da ljudi mene upoznaju u drugačijem svetlu, moram da kažem da sam razmišljala o svom rijalitiju, ali eto, videćemo - rekla je Marina i dodala da voli da trenerira:

- Ja obožavam da treniram, volim da imam istrenirano telo, volim boks.

Autor: N.B.