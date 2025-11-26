JA TO NE BIH MOGAO: Seksi iz Crnog Ceraka otkrio kako gleda na saradnju Devita i Bajage, pa priznao zbog čega jedva čeka decembar

Reporterka Katarina Rogojević uključila se uživo u Premijeru vikend specijal sa Seksijem iz Crnog Ceraka.

Na samom startu razgovora Seksi je otkrio šta sprema u narednom periodu:

- Spremamo nešto neočekivano, ja sam se sada vratio na ono odkale sam krenuo i jedva čekam decembar da odradimo promociju - rekao je Seksi pa je dodao:

- Vajb koji smo imali na početku bio je neverovatan, ali to je bilo trenutno a sada je sve to drugačije. Meni je jako drago što ima dosta klinaca koji slušaju nas i to mi je drago.

Seksi je otkrio kako gleda na duet Bajage i Devita:

- Ja sam izvrištao na to, iskreno ja nisam lik koji bi radio takve stvari, i meni to nije baš kul, ali dobro. Svaka čast Devitu za to, ali ja se držim onog što je meni poznato i što je na mom terenu - rekao je Seksi pa je otkrio da li bi on sarađivao sa nekim pevačem:

- Voleo bih da bude duet Crni Cerak i Prti Bee Gee.

