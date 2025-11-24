OVAKVOG GA JOŠ NISTE VIDELI! Bojan Lexington oduševio sve stajlingom na beogradskim aerodromu: Pevač ne skida osmeh sa lica, a jednu stvar svi komentarišu (FOTO)

Frontmen Lexington benda, Bojan Vasković, danas je uslikan na beogradskom aerodromu, gde je privukao pažnju putnika svojim neuobičajeno opuštenim stilom.

Umesto scenskog izgleda na koji je publika navikla, Bojan se pojavio u sivoj trenerci, odnosno sportskom izdanju koje retko pokazuje u javnosti.

Pevač je delovao raspoloženo i nasmejano, a kako se čini, u pitanju je bio put poslovne prirode, jer je bio viđen sa manjom ekipom saradnika. Ipak, njegova ležerna kombinacija, jednostavna trenerka i sportske patike, izazvala je posebnu pažnju, budući da ga obožavaoci gotovo uvek viđaju sređenog i elegantnog.

Mnogi su komentarisali da pevaču odlično stoji opušteni stil, te da je pravo osveženje videti ga u izdanju u kojem se, kako kažu, „svako može prepoznati“.

Autor: N.B.