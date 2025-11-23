KAD POMISLIM NA STARU SEBE, DOĐE MI DA SE NAŠAMARAM: Anabela progovorila o prošlosti, nastupima sa Gagijem Đoganijem, pa najavila novu pesmu sa OVIM kolegom!

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', sagovornica voditelja Nemanje Vujičića bila je Anabela Atijas, koja je progovorila o svom privatnom, ali i poslovnom životu.

Koja je najteža godina bila u tvom životu?

- Definitivno 2017. na 2018.

Kako si uspela da zaustaviš godine i zadržiš dobar duh i izgled?

- Uživam na sceni, plesu i pesmi, to je ono što me čini srećnom. Kad pomislim na staru Anabelu, dođe mi da je našamaram, jer neke granice ja nisam imala, ali ne bih bila ovde gde sam sada, da nisam prošla golgote svoje.

Tvoju ćerku Ninu viđamo sa tajanstvenim momkom, da li ti smetaju brojni naslovi, vezani za njen odnos?

- Ne, jer sam prošla sa Lunom sve. Ja sam tu ko nemi posmatrač, to su neke faze koje čovek treba da iskusi, to mora sam da prođe.

Mnogima se čini da se devedesete vraćaju na velika vrata, da li je to istina?

- Jeste, tako je.

Šta kaži ljudi i tvoja deca kada vide Gagija i tebe na bini?

- Zanimljivo je ljudima, jer je to pravi, originalni sastav. Mi smo sazreli jako, zahvaljujući našoj deci. To je dobilo taj finalni momenat dobar.

Kako ti je muž, da li je dobro?

- Nije on neko ko treba da se viđa u medijima, sve je dobro, to je važno.

Šta ti je najteže palo u ovoj 2025.?

- Kad mi mama nije došla na rođendan. Najveća boljka mi je što ne mogu da je zagrlim makar jednom nedeljno, iskrena da budem. Znam da je ona ta koja ume da me sastavi samo jednim dodirom.

Da li si ti neko ko je pred svojom majkom imao tajne?

- Ne, nisam. Najiskrenije, ja sam joj sve govorila, bila je tu uvek za mene i nikada meni nije okrenula leđa.

Uskoro izbacuješ pesmu sa Dj Šonetom, koji je tu sa nama.

- Da, tako je, izlazi kroz nekoliko dana. Klubska je pesma.

Autor: S.Z.