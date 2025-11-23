AKTUELNO

Domaći

KAD POMISLIM NA STARU SEBE, DOĐE MI DA SE NAŠAMARAM: Anabela progovorila o prošlosti, nastupima sa Gagijem Đoganijem, pa najavila novu pesmu sa OVIM kolegom!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', sagovornica voditelja Nemanje Vujičića bila je Anabela Atijas, koja je progovorila o svom privatnom, ali i poslovnom životu.

Foto: TV Pink Printscreen

Koja je najteža godina bila u tvom životu?

- Definitivno 2017. na 2018.

Kako si uspela da zaustaviš godine i zadržiš dobar duh i izgled?

- Uživam na sceni, plesu i pesmi, to je ono što me čini srećnom. Kad pomislim na staru Anabelu, dođe mi da je našamaram, jer neke granice ja nisam imala, ali ne bih bila ovde gde sam sada, da nisam prošla golgote svoje.

Foto: TV Pink Printscreen

Tvoju ćerku Ninu viđamo sa tajanstvenim momkom, da li ti smetaju brojni naslovi, vezani za njen odnos?

- Ne, jer sam prošla sa Lunom sve. Ja sam tu ko nemi posmatrač, to su neke faze koje čovek treba da iskusi, to mora sam da prođe.

Mnogima se čini da se devedesete vraćaju na velika vrata, da li je to istina?

- Jeste, tako je.

Foto: TV Pink Printscreen

Šta kaži ljudi i tvoja deca kada vide Gagija i tebe na bini?

- Zanimljivo je ljudima, jer je to pravi, originalni sastav. Mi smo sazreli jako, zahvaljujući našoj deci. To je dobilo taj finalni momenat dobar.

Kako ti je muž, da li je dobro?

- Nije on neko ko treba da se viđa u medijima, sve je dobro, to je važno.

Foto: TV Pink Printscreen

Šta ti je najteže palo u ovoj 2025.?

- Kad mi mama nije došla na rođendan. Najveća boljka mi je što ne mogu da je zagrlim makar jednom nedeljno, iskrena da budem. Znam da je ona ta koja ume da me sastavi samo jednim dodirom.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li si ti neko ko je pred svojom majkom imao tajne?

- Ne, nisam. Najiskrenije, ja sam joj sve govorila, bila je tu uvek za mene i nikada meni nije okrenula leđa.

Uskoro izbacuješ pesmu sa Dj Šonetom, koji je tu sa nama.

- Da, tako je, izlazi kroz nekoliko dana. Klubska je pesma.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#Anabela Atijas

#Pink.rs

#Premijera Vikend Specijal

POVEZANE VESTI

Domaći

Svega toga se rado sećam: Anabela progovorila o nastupu sa Gagijem, pa otkrila na čemu tenutno najviše zavidi ćerki Luni!

Domaći

ZIDOVI SU SE KLIMALI, ALI SMO MI OPSTALI! Ivana Selakov progovorila o trzavicama sa svojim partnerom, pa najavila svoj prvi solistički koncert na jese

Domaći

KAD JE REČ O VENČANJU... Aneli otkrila da li će se uskoro zavetovati Luki na večnu ljubav, pa progovorila o kakvoj svadbi mašta! (VIDEO)

Zadruga

NEMAM EMOCIJE PREMA NJEMU: Mina otkrila da sumnja u Asminove namere prema njoj, pa progovorila o odnosu sa Terzom: NE ZNAM ŠTA OSEĆAM! (VIDEO)

Zadruga

FUNKCIONIŠEMO KAO PORODICA: Ena progovorila o zajedničkom životu sa Pejom, pa priznala da se savršeno slaže sa njenim sinom: VEOMA SU SLIČNI! (VIDEO)

Domaći

TOLIKO SE TRUDI OKO MENE... Vesna Đogani progovorila o ljubavi sa Đoletom, otkrila šta je tajna dugovečnosti njihovog odnosa!