PRVI PUT OČI U OČI NAKON SUKOBA: Džehva i Tamara Militunović zajedno u avionu, evo kako je protekao susret

Tamara Milutinović i Teodora Džehverović nekada su bile deo grupe grupe "Đavolice" zajedno s koleginicom Gogom Gačić, a onda je došlo do njihovog sukoba.

Nakon raspada grupe putevi su im se razdvojili, Tamara se okumila sa Gogom, a sa Teodorom je prestala svaka komunikacija. Od tada, pa sve do danas, iako su prošle godine, njih dve se nisu srele, sve do danas.

One su, kako je medijima otkrila Teodora po sletanju na beogradski aerodrom Nikola Tesla, bile u istom avionu.

- Super sam, Tamara i ja smo se srele, javile smo se jedna drugoj. Sve su to neke dečje priče koje su iza nas. Ovo je bio prvi put da se vidimo nakon svega. U mojoj glavi je to odavno završeno, ali sada je i zvanično - rekla je kratko Teodora.

Podsetimo, Tamara je svojevremeno govorila o prekidu prijateljskih odnosa sa Teodorom.

- Moje prijateljstvo sa Teodorom je okončano i ne postoji šansa da se obnovi. Nemam potrebu da komentarišem nekoga kome je bitnije da gleda svoju zadnjicu i misli samo na sebe i zbog svoje pohlepe bez problema bude spreman da izgubi prijatelja. Ta devojka se meni nije javljala otkad je izašla iz rijalitija, pa zašto bih se ja javila njoj? - rekla je tada Tamara i nastavila:

- Samo je pokazala da je spremna na sve da bi dobila to što hoće. Svašta sam čula, a samo je jedna od priča da je preko kreveta došla danas ovde gde je. Spremna je da gazi preko mrtvih da dobije ono što želi! Možda ima dobar album, ali kakva je ona zapravo pevačica - rekla je ona tada.

Autor: N.B.