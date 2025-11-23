ZNAO SAM DA JE... Mirza Selimović nikad iskrenije o novom projektu, jednoj stvari se nije nadao (VIDEO)

Mlada muzička zvezda Mirza Selimović objavio je pre samo dva dana novu pesmu pod nazivom „Balada na radiju“, a numera je već ušla na YouTube trending listu, potvrđujući da je Mirza ponovo pogodio pravo u emociju publike.

Pesma je u rekordnom roku sakupila više od 3.000 lajkova i više od 250 komentara, što jasno pokazuje da njegov prepoznatljivi pop-melankolični stil i dalje osvaja srca slušalaca.

Ovaj uspeh dolazi u trenutku kada Mirza ima najintenzivniji koncertni period u dosadašnjoj karijeri. U prethodnim danima održao je veliki koncert u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, kao i spektakularan nastup u Beču, koji je okupio publiku iz čitavog regiona.

Na društvenim mrežama svakodnevno objavljuje fotografije i video-snimke sa koncerata širom Balkana, čime neprekidno održava emotivnu vezu sa fanovima koji ga obožavaju.

Komentari ispod pesme svedoče o oduševljenju publike:

„Mirza, svojim pristupom muzici ostaješ posvećen vrednostima koje nam danas trebaju više nego vazduh koji dišemo“, „Ovaj momak zaslužuje sve, savršeno“, „Naježim se kad čujem takav glas, malo je takvih kod nas.“

„Balada na radiju“ donosi atmosferu koja spaja retro šarm i savremeni zvuk - pesma koja zvuči kao da je već deo večnih radio hitova. Mirza ostaje dosledan sebi: čist vokal, iskrena emocija i melodija koja se pamti već posle prvog slušanja.

- Kada mi je Bane poslao pesmu, odmah sam znao da je to nešto što ću moći da osetim i prenesem na ljude. Pevao sam je iz srca i želim da ista emocija dotakne i publiku, rekao je Mirza iskreno.

Sa novom pesmom koja je već na trending listi, i nizom rasprodatih koncerata, Mirza Selimović još jednom potvrđuje da je jedan od najautentičnijih i najvoljenijih izvođača regionalne pop scene - umetnik koji emocijom osvaja, a kvalitetom ostaje.

