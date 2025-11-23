AKTUELNO

Domaći

ZNAO SAM DA JE... Mirza Selimović nikad iskrenije o novom projektu, jednoj stvari se nije nadao (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Promo ||

Mlada muzička zvezda Mirza Selimović objavio je pre samo dva dana novu pesmu pod nazivom „Balada na radiju“, a numera je već ušla na YouTube trending listu, potvrđujući da je Mirza ponovo pogodio pravo u emociju publike.

Pesma je u rekordnom roku sakupila više od 3.000 lajkova i više od 250 komentara, što jasno pokazuje da njegov prepoznatljivi pop-melankolični stil i dalje osvaja srca slušalaca.

Foto: Promo

Ovaj uspeh dolazi u trenutku kada Mirza ima najintenzivniji koncertni period u dosadašnjoj karijeri. U prethodnim danima održao je veliki koncert u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, kao i spektakularan nastup u Beču, koji je okupio publiku iz čitavog regiona.

Na društvenim mrežama svakodnevno objavljuje fotografije i video-snimke sa koncerata širom Balkana, čime neprekidno održava emotivnu vezu sa fanovima koji ga obožavaju.

Foto: Promo

Komentari ispod pesme svedoče o oduševljenju publike:

„Mirza, svojim pristupom muzici ostaješ posvećen vrednostima koje nam danas trebaju više nego vazduh koji dišemo“, „Ovaj momak zaslužuje sve, savršeno“, „Naježim se kad čujem takav glas, malo je takvih kod nas.“

„Balada na radiju“ donosi atmosferu koja spaja retro šarm i savremeni zvuk - pesma koja zvuči kao da je već deo večnih radio hitova. Mirza ostaje dosledan sebi: čist vokal, iskrena emocija i melodija koja se pamti već posle prvog slušanja.

- Kada mi je Bane poslao pesmu, odmah sam znao da je to nešto što ću moći da osetim i prenesem na ljude. Pevao sam je iz srca i želim da ista emocija dotakne i publiku, rekao je Mirza iskreno.

Sa novom pesmom koja je već na trending listi, i nizom rasprodatih koncerata, Mirza Selimović još jednom potvrđuje da je jedan od najautentičnijih i najvoljenijih izvođača regionalne pop scene - umetnik koji emocijom osvaja, a kvalitetom ostaje.

Autor: N.B.

#Mirza Selimović

#Pesma

#karijerwa

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

Beskrajno sam joj zahvalan: Mirza Selimović priznao koliko mu znači prijateljstvo sa Ivanom Selakov, pa otkrio na koji način mu je pevačica pomogla (V

Domaći

Mirza Selimović slomljen zbog majčine smrti: Sve moje pobede i zlatne medalje ništa mi ne znače kad sam bez tebe

Domaći

Mirza Selimović uoči koncerta u Sava Centru progovorio o venčanju! Pevač ushićen kao nikad pre, pomenuo i Halida Bešlića

Domaći

I DANAS SAM U DEPRESIJI! Mirza Selimović nije nikada prežalio majčinu smrt, obratio se bolnim rečima: To je najveći udarac koji čovek može da doživi..

Domaći

Sve i da padnem, ti bi te rane izlečila: Mirzini fanovi u suzama zbog njegove pesme koju je posvetio pokojnoj majci (VIDEO)

Domaći

PEVAČ TRAŽI POMOĆ ZA BOLESNU MAJKU! Mirza Selimović uputio javni apel! (FOTO)